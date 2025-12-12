"Примари" спалили транспортник Ан-26 та дві РЛС в окупованому Криму - ГУР

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
11:47 • 3602 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 4680 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 10136 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 11006 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 15996 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 24915 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 37228 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 46085 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 37775 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 36106 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
82%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 13042 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 19324 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 20472 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 5292 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 5814 перегляди
Публікації
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 3620 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 56669 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 60418 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 60060 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 70687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 4924 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 38411 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 38023 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 43056 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 39484 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Шахед-136
Фільм

"Примари" спалили транспортник Ан-26 та дві РЛС в окупованому Криму - ГУР

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 10-11 грудня 2025 року уразив на території окупованого Криму військово-транспортний літак Ан-26. Також знищено дві радіолокаційні системи: РЛС 55Ж6М "нєбо-М" та РЛС 64Н6Е.

"Примари" спалили транспортник Ан-26 та дві РЛС в окупованому Криму - ГУР

"Примари" ГУР у Криму спалили чергові дороговартісні цілі московитів - транспортник Ан-26 та дві РЛС, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

Деталі

За даними розвідки, 10-11 грудня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму знову гуркотіло: загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26 і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий.

"Примари" ГУР уразили російський МіГ-29 та РЛС у Криму04.12.25, 16:07 • 4477 переглядiв

У результаті чергового авіарейду в тимчасово окупований Крим "Примари" ГУР також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М "нєбо-М" та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" ворожим комплексам С-300/С-400.

"Примари" ГУР ліквідували російський ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області06.12.25, 15:41 • 14676 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Ракетна система С-400
С-300
Крим