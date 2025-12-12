$42.270.01
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex
11 декабря, 11:11
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться
10 декабря, 17:55
"Призраки" сожгли транспортник Ан-26 и две РЛС в оккупированном Крыму - ГУР

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" 10-11 декабря 2025 года поразило на территории оккупированного Крыма военно-транспортный самолет Ан-26. Также уничтожены две радиолокационные системы: РЛС 55Ж6М "Небо-М" и РЛС 64Н6Е.

"Призраки" сожгли транспортник Ан-26 и две РЛС в оккупированном Крыму - ГУР

"Призраки" ГУР в Крыму сожгли очередные дорогостоящие цели московитов - транспортник Ан-26 и две РЛС, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По данным разведки, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма снова грохотало: захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели, однако совершить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" — ударили филигранно в левый турбовинтовой.

"Призраки" ГУР поразили российский МиГ-29 и РЛС в Крыму
04.12.25, 16:07

В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым "Призраки" ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы — РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.

"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области
06.12.25, 15:41

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Крым