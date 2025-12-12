"Призраки" сожгли транспортник Ан-26 и две РЛС в оккупированном Крыму - ГУР

"Призраки" ГУР в Крыму сожгли очередные дорогостоящие цели московитов - транспортник Ан-26 и две РЛС, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По данным разведки, 10-11 декабря 2025 года на территории временно оккупированного Крыма снова грохотало: захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели, однако совершить незаконный полет экипажу российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" — ударили филигранно в левый турбовинтовой.

В результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым "Призраки" ГУР также успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы — РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанную в купол РЛС 64Н6Е, которая служила "глазами" вражеским комплексам С-300/С-400.

