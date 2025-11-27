$42.400.03
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пропалестинські активісти зірвали презентацію книги глави МЗС Польщі Сікорського

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Презентація книги віцепремʼєр-міністра - міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Кракові була зірвана пропалестинськими активістами. Політик був змушений залишити захід у супроводі охоронців, а один з активістів намагався напасти на нього.

Пропалестинські активісти зірвали презентацію книги глави МЗС Польщі Сікорського

Пропалестинські активісти зірвали презентацію книги віцепремʼєр-міністра - міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Кракові. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сновна частина презентації минула без інцидентів, але коли Сікорський почав підписувати екземпляри книги, серед присутніх з'явилися пропалестинські активісти.

Польща бере участь у геноциді! Вам не соромно?

- вигукували вони.

Вказується, що політик був змушений залишити захід у супроводі охоронців. Один із активістів кинувся на Сікорського, коли він сідав в авто, але його зупинила поліція.

Контекст

На початку листопада виступ Сікорського у Варшавському університеті також перервали дві студентки, які звинувачували польську владу у підтримці геноциду в секторі Гази.

Сам політик тоді зазначав, що неодноразово засуджував надмірне застосування Ізраїлем сили в Газі та незаконні поселення на Західному березі.

Нагадаємо

У Польщі відреагували на підрив двоколійної залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на конференції в Сеймі заявив про закриття консульства рф в Гданську.

Україна може стати членом ЄС на початку 2030-х років - Сікорський15.11.25, 17:01 • 5962 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Гданськ
Ізраїль
Радослав Сікорський
Краків
Варшава
Сектор Газа
Польща