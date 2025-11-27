Пропалестинські активісти зірвали презентацію книги глави МЗС Польщі Сікорського
Презентація книги віцепремʼєр-міністра - міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Кракові була зірвана пропалестинськими активістами. Політик був змушений залишити захід у супроводі охоронців, а один з активістів намагався напасти на нього.
Пропалестинські активісти зірвали презентацію книги віцепремʼєр-міністра - міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Кракові. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza, інформує УНН.
Зазначається, що сновна частина презентації минула без інцидентів, але коли Сікорський почав підписувати екземпляри книги, серед присутніх з'явилися пропалестинські активісти.
Польща бере участь у геноциді! Вам не соромно?
Вказується, що політик був змушений залишити захід у супроводі охоронців. Один із активістів кинувся на Сікорського, коли він сідав в авто, але його зупинила поліція.
На початку листопада виступ Сікорського у Варшавському університеті також перервали дві студентки, які звинувачували польську владу у підтримці геноциду в секторі Гази.
Сам політик тоді зазначав, що неодноразово засуджував надмірне застосування Ізраїлем сили в Газі та незаконні поселення на Західному березі.
У Польщі відреагували на підрив двоколійної залізниці, який пов'язують з діяльністю російських спецслужб. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на конференції в Сеймі заявив про закриття консульства рф в Гданську.
