Україна може стати членом ЄС на початку 2030-х років - Сікорський

$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5664 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16624 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29465 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28560 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44180 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41592 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36038 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28643 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19022 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68659 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68658 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63158 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43729 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68482 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Марселу Ребелу де Соза
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20337 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68658 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25684 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41968 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36323 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

Україна може стати членом ЄС на початку 2030-х років - Сікорський

Київ • УНН

 • 2870 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х років. Для цього країна повинна подолати корупцію та дотримуватися всіх необхідних процедур.

Україна може стати членом ЄС на початку 2030-х років - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вступ України до Європейського Союзу можливий на початку 2030-х років, якщо країна впорається з корупцією та дотримуватиметься процедур. Про це повідомляє Polsat News, пише УНН.

Хоча Угорщина блокує прогрес у цій справі, але Україна вже має статус кандидата

- наголосив Сікорський.

За його словами, для вступу до ЄС важливо дотримання прозорості та виконання усіх необхідних процедур.

Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур

- пояснив він.

Сікорський також оцінив перебіг війни в Україні. На його думку, президент росії володимир путін не витримає ще трьох років, особливо з огляду на підтримку України з боку західних країн, включно з коштами із заморожених російських активів. 

Україна зараз виробляє близько половини дронів і ракет у себе. путін не досяг того, чого хотів; ми думали, що він має другу армію світу, а він вже 10 років воює в Донбасі. Я б не назвав це перемогою

- підсумував міністр.

Нагадаємо

Президент Польщі Навроцький підписав закон про продовження легального статусу українських біженців до березня 2026 року, назвавши це останнім разом. Він зазначив, що до української меншини слід ставитися як до інших національних меншин у Польщі.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Радослав Сікорський
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Польща