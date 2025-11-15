$42.060.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина может стать членом ЕС в начале 2030-х годов - Сикорский

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х годов. Для этого страна должна преодолеть коррупцию и соблюдать все необходимые процедуры.

Украина может стать членом ЕС в начале 2030-х годов - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз возможно в начале 2030-х годов, если страна справится с коррупцией и будет соблюдать процедуры. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

Хотя Венгрия блокирует прогресс в этом деле, но Украина уже имеет статус кандидата

- подчеркнул Сикорский.

По его словам, для вступления в ЕС важно соблюдение прозрачности и выполнение всех необходимых процедур.

Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур

- пояснил он.

Сикорский также оценил ход войны в Украине. По его мнению, президент россии владимир путин не выдержит еще трех лет, особенно учитывая поддержку Украины со стороны западных стран, включая средства из замороженных российских активов. 

Украина сейчас производит около половины дронов и ракет у себя. путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая армия мира, а он уже 10 лет воюет в Донбассе. Я бы не назвал это победой

- подытожил министр.

Напомним

Президент Польши Навроцкий подписал закон о продлении легального статуса украинских беженцев до марта 2026 года, назвав это последним разом. Он отметил, что к украинскому меньшинству следует относиться как к другим национальным меньшинствам в Польше.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Радослав Сикорский
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Польша