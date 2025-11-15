Украина может стать членом ЕС в начале 2030-х годов - Сикорский
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х годов. Для этого страна должна преодолеть коррупцию и соблюдать все необходимые процедуры.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз возможно в начале 2030-х годов, если страна справится с коррупцией и будет соблюдать процедуры. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.
Хотя Венгрия блокирует прогресс в этом деле, но Украина уже имеет статус кандидата
По его словам, для вступления в ЕС важно соблюдение прозрачности и выполнение всех необходимых процедур.
Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур
Сикорский также оценил ход войны в Украине. По его мнению, президент россии владимир путин не выдержит еще трех лет, особенно учитывая поддержку Украины со стороны западных стран, включая средства из замороженных российских активов.
Украина сейчас производит около половины дронов и ракет у себя. путин не достиг того, чего хотел; мы думали, что у него вторая армия мира, а он уже 10 лет воюет в Донбассе. Я бы не назвал это победой
Напомним
Президент Польши Навроцкий подписал закон о продлении легального статуса украинских беженцев до марта 2026 года, назвав это последним разом. Он отметил, что к украинскому меньшинству следует относиться как к другим национальным меньшинствам в Польше.