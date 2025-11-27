Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги главы МИД Польши Сикорского

$42.400.03
48.950.03
ukenru
26 ноября, 15:50 • 16002 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 25636 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 15637 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 16187 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 11662 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 7904 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 6076 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 8960 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 22322 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 24830 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.2м/с
91%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разговор Уиткоффа с ушаковым: Дональд Трамп-младший ответил критикам спецпредставителя президента США26 ноября, 15:11 • 5606 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 15656 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго26 ноября, 16:49 • 11434 просмотра
Масштабный пожар в Гонконге унес жизни 36 человек, 279 пропали без вестиPhotoVideo26 ноября, 18:02 • 3006 просмотра
Токио потерял титул самого населенного мегаполиса мира: какой город лидирует26 ноября, 18:17 • 3706 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 15656 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 25633 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 22322 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 22315 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 24830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 32904 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 67389 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 84267 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 84310 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 91012 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Фильм
Хранитель

Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги главы МИД Польши Сикорского

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Презентация книги вице-премьер-министра - министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Кракове была сорвана пропалестинскими активистами. Политик был вынужден покинуть мероприятие в сопровождении охранников, а один из активистов пытался напасть на него.

Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги главы МИД Польши Сикорского

Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги вице-премьер-министра - министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Кракове. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что основная часть презентации прошла без инцидентов, но когда Сикорский начал подписывать экземпляры книги, среди присутствующих появились пропалестинские активисты.

Польша участвует в геноциде! Вам не стыдно?

- выкрикивали они.

Указывается, что политик был вынужден покинуть мероприятие в сопровождении охранников. Один из активистов бросился на Сикорского, когда он садился в автомобиль, но его остановила полиция.

Контекст

В начале ноября выступление Сикорского в Варшавском университете также прервали две студентки, которые обвиняли польские власти в поддержке геноцида в секторе Газа.

Сам политик тогда отмечал, что неоднократно осуждал чрезмерное применение Израилем силы в Газе и незаконные поселения на Западном берегу.

Напомним

В Польше отреагировали на подрыв двухпутной железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский на конференции в Сейме заявил о закрытии консульства РФ в Гданьске.

Украина может стать членом ЕС в начале 2030-х годов - Сикорский15.11.25, 17:01 • 5962 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Гданьск
Израиль
Радослав Сикорский
Краков
Варшава
Сектор Газа
Польша