Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги главы МИД Польши Сикорского

Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги вице-премьер-министра - министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Кракове. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, информирует УНН. Подробности Отмечается, что основная часть презентации прошла без инцидентов, но когда Сикорский начал подписывать экземпляры книги, среди присутствующих появились пропалестинские активисты. Польша участвует в геноциде! Вам не стыдно? - выкрикивали они. Указывается, что политик был вынужден покинуть мероприятие в сопровождении охранников. Один из активистов бросился на Сикорского, когда он садился в автомобиль, но его остановила полиция. Контекст В начале ноября выступление Сикорского в Варшавском университете также прервали две студентки, которые обвиняли польские власти в поддержке геноцида в секторе Газа. Сам политик тогда отмечал, что неоднократно осуждал чрезмерное применение Израилем силы в Газе и незаконные поселения на Западном берегу. Напомним В Польше отреагировали на подрыв двухпутной железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский на конференции в Сейме заявил о закрытии консульства РФ в Гданьске. Украина может стать членом ЕС в начале 2030-х годов - Сикорский