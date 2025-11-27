Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги главы МИД Польши Сикорского
Презентация книги вице-премьер-министра - министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Кракове была сорвана пропалестинскими активистами. Политик был вынужден покинуть мероприятие в сопровождении охранников, а один из активистов пытался напасть на него.
Пропалестинские активисты сорвали презентацию книги вице-премьер-министра - министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Кракове. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, информирует УНН.
Отмечается, что основная часть презентации прошла без инцидентов, но когда Сикорский начал подписывать экземпляры книги, среди присутствующих появились пропалестинские активисты.
Польша участвует в геноциде! Вам не стыдно?
Указывается, что политик был вынужден покинуть мероприятие в сопровождении охранников. Один из активистов бросился на Сикорского, когда он садился в автомобиль, но его остановила полиция.
В начале ноября выступление Сикорского в Варшавском университете также прервали две студентки, которые обвиняли польские власти в поддержке геноцида в секторе Газа.
Сам политик тогда отмечал, что неоднократно осуждал чрезмерное применение Израилем силы в Газе и незаконные поселения на Западном берегу.
В Польше отреагировали на подрыв двухпутной железной дороги, который связывают с деятельностью российских спецслужб. Министр иностранных дел Радослав Сикорский на конференции в Сейме заявил о закрытии консульства РФ в Гданьске.
