Профільний комітет розгляне подання про звільнення Костіна завтра-післязавтра
Київ • УНН
Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне подання Президента про звільнення Генпрокурора Андрія Костіна. Рішення очікується завтра або післязавтра, після чого питання винесуть на голосування у Верховній Раді.
Очікується, що комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне подання про звільнення Генерального прокурора Андрій Костіна завтра-післязавтра. Про це повідомив журналісту УНН голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.
"Комітет повинен на своєму засіданні розглянути подання Президента й прийняти відповідне рішення. Очікуємо проведення Комітету завтра-післязавтра. Відповідно буде виноситися в зал ВР завтра-післязавтра після засідання Комітету", - сказав Іонушас.
Він зазначив, що скоріш за все Костін буде звітувати на засіданні Комітету.
Доповнення
У Верховну Раду Президентом Володимиром Зеленським внесено подання на звільнення Генерального прокурора Андрій Костіна.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку, 22 жовтня на тлі скандалу з МСЕК.
Президент Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, має бути політична відповідальність Генерального прокурора Андрія Костіна.
27 липня 2022 року ВР підтримала призначення його Генеральним прокурором.
Radio NV повідомляло з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора та в українському парламенті, що в Офісі Президента визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна.