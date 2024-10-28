Профильный комитет рассматривает представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
Киев • УНН
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит представление Президента об увольнении Генпрокурора Андрея Костина. Решение ожидается завтра или послезавтра, после чего вопрос вынесут на голосование в Верховной Раде.
Ожидается, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит представление об увольнении Генерального прокурора Андрей Костина завтра-послезавтра. Об этом сообщил журналисту УНН председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.
«Комитет должен на своем заседании рассмотреть представление Президента и принять соответствующее решение. Ожидаем проведения Комитета завтра-послезавтра. Соответственно будет выноситься в зал ВР завтра-послезавтра после заседания Комитета», - сказал Ионушас.
Он отметил, что скорее всего Костин будет отчитываться на заседании Комитета.
Дополнение
В Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрей Костина.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.
Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.
27 июля 2022 года ВР поддержала назначение его Генеральным прокурором.
Radio NV сообщало со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора и в украинском парламенте, что в Офисе Президента определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина.