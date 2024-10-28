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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Профильный комитет рассматривает представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Профильный комитет рассматривает представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Киев  •  УНН

13:02 • 5903 просмотра

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит представление Президента об увольнении Генпрокурора Андрея Костина. Решение ожидается завтра или послезавтра, после чего вопрос вынесут на голосование в Верховной Раде.

Ожидается, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит представление об увольнении Генерального прокурора Андрей Костина завтра-послезавтра. Об этом сообщил журналисту УНН председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

«Комитет должен на своем заседании рассмотреть представление Президента и принять соответствующее решение. Ожидаем проведения Комитета завтра-послезавтра. Соответственно будет выноситься в зал ВР завтра-послезавтра после заседания Комитета», - сказал Ионушас.

Он отметил, что скорее всего Костин будет отчитываться на заседании Комитета.

Дополнение

В Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрей Костина.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.

Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.

27 июля 2022 года ВР поддержала назначение его Генеральным прокурором.

Radio NV сообщало со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора и в украинском парламенте, что в Офисе Президента определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина