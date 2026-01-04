$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 21823 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Популярнi новини
Актуальнi люди
Продавав зброю та боєприпаси за 64 000 гривень: на Дніпропетровщині затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Поліцейські спільно з СБУ затримали 32-річного чоловіка за продаж автомата, п’яти магазинів, близько 150 патронів, шести гранат та підривачів. Він намагався продати арсенал за 64 тис. гривень.

Продавав зброю та боєприпаси за 64 000 гривень: на Дніпропетровщині затримали чоловіка
Фото: ГУНП України у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині поліцейські спільно з СБУ затримали збувача зброї та боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Дніпропетровській області.

Деталі

Чоловіка затримали на продажі автомата, п’яти магазинів, близько 150 патронів, шести гранат різного типу та підривачів до них. Цей арсенал він намагався продати за 64 тис. гривень.

Злочин задокументували 27 грудня слідчі відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції спільно із СБУ під процесуальним керівництвом Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону

 - йдеться в дописі.

32-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо

74-річна пенсіонерка в Києві віддала шахраям понад 1,4 млн гривень, які представилися співробітниками СБУ. Вони обіцяли перевірити її заощадження на причетність до країни-агресора.

Євген Устименко

