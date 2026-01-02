Назвалися "працівниками СБУ" і мали перевірити гроші на причетність до рф: у Києві шахраї виманили у пенсіонерки 1,4 млн грн

У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. гривень шахраям, які представилися працівниками СБУ і мали перевірити гроші на причетність до країни-агресора, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомлено про підозру у шахрайстві 30-річному мешканцю столиці, який ошукав літню киянку, обіцяючи перевірити її заощадження - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 74-річній жінці по телефону повідомили, що СБУ має перевірити її гроші на причетність до країни-агресора. Для цього вона має надати на перевірку усі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть.

Вважаючи, що вона спілкується із працівниками спецслужб, пенсіонерка передала так званому "агенту" усі свої заощадження - понад 21 тис. доларів, близько 5 тис. євро та близько 285 тисяч гривень. Загалом це понад 1 млн 400 тис. гривень.

Дії підозрюваного, якому пенсіонерка віддала гроші, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення шахрайства.

