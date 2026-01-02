$42.170.18
11:39 • 602 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 5506 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 10977 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 48446 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 74808 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58106 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 53760 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 178040 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 173659 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57031 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Меню
Назвалися "працівниками СБУ" і мали перевірити гроші на причетність до рф: у Києві шахраї виманили у пенсіонерки 1,4 млн грн

Київ • УНН

 • 32 перегляди

74-річна пенсіонерка в Києві віддала шахраям понад 1,4 млн гривень, які представилися співробітниками СБУ. Вони обіцяли перевірити її заощадження на причетність до країни-агресора.

Назвалися "працівниками СБУ" і мали перевірити гроші на причетність до рф: у Києві шахраї виманили у пенсіонерки 1,4 млн грн

У Києві пенсіонерка віддала понад 1 млн 400 тис. гривень шахраям, які представилися працівниками СБУ і мали перевірити гроші на причетність до країни-агресора, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомлено про підозру у шахрайстві 30-річному мешканцю столиці, який ошукав літню киянку, обіцяючи перевірити її заощадження 

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 74-річній жінці по телефону повідомили, що СБУ має перевірити її гроші на причетність до країни-агресора. Для цього вона має надати на перевірку усі заощадження, а за кілька днів гроші їй повернуть.

Як не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-знайомств: поради патрульної поліції29.12.25, 17:12 • 3473 перегляди

Вважаючи, що вона спілкується із працівниками спецслужб, пенсіонерка передала так званому "агенту" усі свої заощадження - понад 21 тис. доларів, близько 5 тис. євро та близько 285 тисяч гривень. Загалом це понад 1 млн 400 тис. гривень.

Дії підозрюваного, якому пенсіонерка віддала гроші, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме, як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення шахрайства.

Шахраї полюють на дані українських пенсіонерів у месенджерах – Держспецзв’язку 23.12.25, 15:34 • 2548 переглядiв

Антоніна Туманова

