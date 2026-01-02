$42.170.18
11:39 • 1660 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 7108 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 11777 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 49328 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 75844 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 58611 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54073 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 179277 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 174900 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57223 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Назвались "сотрудниками СБУ" и должны были проверить деньги на причастность к РФ: в Киеве мошенники выманили у пенсионерки 1,4 млн грн

Киев • УНН

 • 646 просмотра

74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.

Назвались "сотрудниками СБУ" и должны были проверить деньги на причастность к РФ: в Киеве мошенники выманили у пенсионерки 1,4 млн грн

В Киеве пенсионерка отдала более 1 млн 400 тыс. гривен мошенникам, которые представились сотрудниками СБУ и должны были проверить деньги на причастность к стране-агрессору, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщено о подозрении в мошенничестве 30-летнему жителю столицы, который обманул пожилую киевлянку, обещая проверить ее сбережения 

- говорится в сообщении.

Установлено, что 74-летней женщине по телефону сообщили, что СБУ должна проверить ее деньги на причастность к стране-агрессору. Для этого она должна предоставить на проверку все сбережения, а через несколько дней деньги ей вернут.

Как не попасться на крючок мошенников во время онлайн-знакомств: советы патрульной полиции29.12.25, 17:12 • 3474 просмотра

Считая, что она общается с сотрудниками спецслужб, пенсионерка передала так называемому "агенту" все свои сбережения - более 21 тыс. долларов, около 5 тыс. евро и около 285 тысяч гривен. В общей сложности это более 1 млн 400 тыс. гривен.

Действия подозреваемого, которому пенсионерка отдала деньги, квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины, а именно, как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению мошенничества.

Мошенники охотятся на данные украинских пенсионеров в мессенджерах – Госспецсвязи23.12.25, 15:34 • 2558 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Пенсионный возраст
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Киев