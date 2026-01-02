Назвались "сотрудниками СБУ" и должны были проверить деньги на причастность к РФ: в Киеве мошенники выманили у пенсионерки 1,4 млн грн

В Киеве пенсионерка отдала более 1 млн 400 тыс. гривен мошенникам, которые представились сотрудниками СБУ и должны были проверить деньги на причастность к стране-агрессору, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщено о подозрении в мошенничестве 30-летнему жителю столицы, который обманул пожилую киевлянку, обещая проверить ее сбережения - говорится в сообщении.

Установлено, что 74-летней женщине по телефону сообщили, что СБУ должна проверить ее деньги на причастность к стране-агрессору. Для этого она должна предоставить на проверку все сбережения, а через несколько дней деньги ей вернут.

Считая, что она общается с сотрудниками спецслужб, пенсионерка передала так называемому "агенту" все свои сбережения - более 21 тыс. долларов, около 5 тыс. евро и около 285 тысяч гривен. В общей сложности это более 1 млн 400 тыс. гривен.

Действия подозреваемого, которому пенсионерка отдала деньги, квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины, а именно, как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению мошенничества.

