Назвались "сотрудниками СБУ" и должны были проверить деньги на причастность к РФ: в Киеве мошенники выманили у пенсионерки 1,4 млн грн
Киев • УНН
74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.
В Киеве пенсионерка отдала более 1 млн 400 тыс. гривен мошенникам, которые представились сотрудниками СБУ и должны были проверить деньги на причастность к стране-агрессору, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Сообщено о подозрении в мошенничестве 30-летнему жителю столицы, который обманул пожилую киевлянку, обещая проверить ее сбережения
Установлено, что 74-летней женщине по телефону сообщили, что СБУ должна проверить ее деньги на причастность к стране-агрессору. Для этого она должна предоставить на проверку все сбережения, а через несколько дней деньги ей вернут.
Как не попасться на крючок мошенников во время онлайн-знакомств: советы патрульной полиции29.12.25, 17:12 • 3474 просмотра
Считая, что она общается с сотрудниками спецслужб, пенсионерка передала так называемому "агенту" все свои сбережения - более 21 тыс. долларов, около 5 тыс. евро и около 285 тысяч гривен. В общей сложности это более 1 млн 400 тыс. гривен.
Действия подозреваемого, которому пенсионерка отдала деньги, квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины, а именно, как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Устанавливаются другие лица, причастные к совершению мошенничества.
Мошенники охотятся на данные украинских пенсионеров в мессенджерах – Госспецсвязи23.12.25, 15:34 • 2558 просмотров