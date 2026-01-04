$42.170.00
Продавал оружие и боеприпасы за 64 000 гривен: на Днепропетровщине задержали мужчину

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Полицейские совместно с СБУ задержали 32-летнего мужчину за продажу автомата, пяти магазинов, около 150 патронов, шести гранат и взрывателей. Он пытался продать арсенал за 64 тыс. гривен.

Продавал оружие и боеприпасы за 64 000 гривен: на Днепропетровщине задержали мужчину
Фото: ГУНП Украины в Днепропетровской области

В Днепропетровской области полицейские совместно с СБУ задержали сбытчика оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Детали

Мужчину задержали на продаже автомата, пяти магазинов, около 150 патронов, шести гранат разного типа и взрывателей к ним. Этот арсенал он пытался продать за 64 тыс. гривен.

Преступление задокументировали 27 декабря следователи отделения полиции № 6 Криворожского районного управления полиции совместно с СБУ под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны восточного региона

 - говорится в сообщении.

32-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним

74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.

Евгений Устименко

