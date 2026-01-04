Продавал оружие и боеприпасы за 64 000 гривен: на Днепропетровщине задержали мужчину
Киев • УНН
Полицейские совместно с СБУ задержали 32-летнего мужчину за продажу автомата, пяти магазинов, около 150 патронов, шести гранат и взрывателей. Он пытался продать арсенал за 64 тыс. гривен.
В Днепропетровской области полицейские совместно с СБУ задержали сбытчика оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.
Детали
Мужчину задержали на продаже автомата, пяти магазинов, около 150 патронов, шести гранат разного типа и взрывателей к ним. Этот арсенал он пытался продать за 64 тыс. гривен.
Преступление задокументировали 27 декабря следователи отделения полиции № 6 Криворожского районного управления полиции совместно с СБУ под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны восточного региона
32-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
Напомним
74-летняя пенсионерка в Киеве отдала мошенникам более 1,4 млн гривен, которые представились сотрудниками СБУ. Они обещали проверить ее сбережения на причастность к стране-агрессору.