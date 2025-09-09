Президент Польщі скептично оцінив перспективи вступу України до НАТО та ЄС, Київ відповів: членство є стратегічною необхідністю
Київ • УНН
Новий президент Польщі вважає дискусії про членство України в НАТО та ЄС передчасними. МЗС України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки Європи.
Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю литовському виданню LRT заявив, що вважає дискусії про членство України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. Водночас у Міністерстві закордонних справ України наголосили: інтеграція до цих альянсів є ключовим чинником безпеки не лише для Києва, а й для всієї Європи. Про це інформує LRT та МЗС України, пише УНН.
Деталі
Країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни. Тому це обговорення слід відкласти, це просто неможливо
Він також скептично висловився щодо перспектив членства України в ЄС, підкресливши, що процес інтеграції може бути тривалим і потребуватиме врахування економічних наслідків.
Я вважаю, що Україна має бути частиною західної цивілізації в майбутньому. Але сьогоднішня дискусія про членство в ЄС - передчасна
Попри це, Навроцький визнав роль Польщі у підтримці Києва: Варшава першою надала Україні значні обсяги військової техніки та прийняла мільйони українських біженців.
Ми виконали урок солідарності якнайкраще і продовжуємо це робити, не вірячи в добрі наміри володимира путіна
У відповідь МЗС України заявило, що безпекове майбутнє країни неможливе без НАТО, а політичний та економічний розвиток – без ЄС.
Обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії рф проти України та всієї європейської системи безпеки
Українське зовнішньополітичне відомство нагадало, що держави-учасниці "Коаліції охочих" уже підтвердили: вступ України до ЄС є однією з гарантій її безпеки.
Також у Києві підкреслили, що цінують внесок Польщі у зміцнення оборони України з 2022 року та впевнені – ця солідарність закладає фундамент спільного європейського майбутнього.
