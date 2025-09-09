Президент Польщі скептично оцінив перспективи вступу України до НАТО та ЄС, Київ відповів: членство є стратегічною необхідністю

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 27433 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40710 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 37288 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 24171 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22545 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24565 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 37098 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50576 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28688 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49813 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 26621 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 23270 перегляди
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 4626 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22797 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15959 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22925 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40710 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 37288 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 50576 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42395 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Індія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 16055 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 25901 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25114 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 94028 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51405 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби

Президент Польщі скептично оцінив перспективи вступу України до НАТО та ЄС, Київ відповів: членство є стратегічною необхідністю

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Новий президент Польщі вважає дискусії про членство України в НАТО та ЄС передчасними. МЗС України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки Європи.

Президент Польщі скептично оцінив перспективи вступу України до НАТО та ЄС, Київ відповів: членство є стратегічною необхідністю

Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю литовському виданню LRT заявив, що вважає дискусії про членство України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. Водночас у Міністерстві закордонних справ України наголосили: інтеграція до цих альянсів є ключовим чинником безпеки не лише для Києва, а й для всієї Європи. Про це інформує LRT та МЗС України, пише УНН.

Деталі

Країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни. Тому це обговорення слід відкласти, це просто неможливо 

- заявив Навроцький.

Він також скептично висловився щодо перспектив членства України в ЄС, підкресливши, що процес інтеграції може бути тривалим і потребуватиме врахування економічних наслідків.

Майбутнє України в Європейському Союзі є безповоротним - єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос09.09.25, 14:12 • 424 перегляди

Я вважаю, що Україна має бути частиною західної цивілізації в майбутньому. Але сьогоднішня дискусія про членство в ЄС - передчасна

- заявив польський президент.

Попри це, Навроцький визнав роль Польщі у підтримці Києва: Варшава першою надала Україні значні обсяги військової техніки та прийняла мільйони українських біженців. 

Ми виконали урок солідарності якнайкраще і продовжуємо це робити, не вірячи в добрі наміри володимира путіна 

- підкреслив він.

У відповідь МЗС України заявило, що безпекове майбутнє країни неможливе без НАТО, а політичний та економічний розвиток – без ЄС.

Обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії рф проти України та всієї європейської системи безпеки 

- заявили в українському МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство нагадало, що держави-учасниці "Коаліції охочих" уже підтвердили: вступ України до ЄС є однією з гарантій її безпеки.

Також у Києві підкреслили, що цінують внесок Польщі у зміцнення оборони України з 2022 року та впевнені – ця солідарність закладає фундамент спільного європейського майбутнього.

Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 08.09.25, 23:07 • 13795 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Кароль Навроцький
Міністерство закордонних справ України
НАТО
Європейський Союз
Литва
Україна
Київ
Польща