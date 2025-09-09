$41.250.03
Президент Польши скептически оценил перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС, Киев ответил: членство является стратегической необходимостью

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Новый президент Польши считает дискуссии о членстве Украины в НАТО и ЕС преждевременными. МИД Украины подчеркнул стратегическую необходимость интеграции для безопасности Европы.

Президент Польши скептически оценил перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС, Киев ответил: членство является стратегической необходимостью

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью литовскому изданию LRT заявил, что считает дискуссии о членстве Украины в НАТО и Европейском Союзе преждевременными. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули: интеграция в эти альянсы является ключевым фактором безопасности не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом информирует LRT и МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это будет означать, что и Польша, и Литва будут в состоянии войны. Поэтому это обсуждение следует отложить, это просто невозможно 

- заявил Навроцкий.

Он также скептически высказался относительно перспектив членства Украины в ЕС, подчеркнув, что процесс интеграции может быть длительным и потребует учета экономических последствий.

Будущее Украины в Европейском Союзе необратимо – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос09.09.25, 14:12 • 418 просмотров

Я считаю, что Украина должна быть частью западной цивилизации в будущем. Но сегодняшняя дискуссия о членстве в ЕС - преждевременна

- заявил польский президент.

Несмотря на это, Навроцкий признал роль Польши в поддержке Киева: Варшава первой предоставила Украине значительные объемы военной техники и приняла миллионы украинских беженцев. 

Мы выполнили урок солидарности как нельзя лучше и продолжаем это делать, не веря в добрые намерения владимира путина 

- подчеркнул он.

В ответ МИД Украины заявил, что безопасное будущее страны невозможно без НАТО, а политическое и экономическое развитие – без ЕС.

Обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии рф против Украины и всей европейской системы безопасности 

- заявили в украинском МИД.

Украинское внешнеполитическое ведомство напомнило, что государства-участники "Коалиции желающих" уже подтвердили: вступление Украины в ЕС является одной из гарантий ее безопасности.

Также в Киеве подчеркнули, что ценят вклад Польши в укрепление обороны Украины с 2022 года и уверены – эта солидарность закладывает фундамент общего европейского будущего.

Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС08.09.25, 23:07 • 13793 просмотра

Степан Гафтко

