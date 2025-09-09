Президент Польши скептически оценил перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС, Киев ответил: членство является стратегической необходимостью
Киев • УНН
Новый президент Польши считает дискуссии о членстве Украины в НАТО и ЕС преждевременными. МИД Украины подчеркнул стратегическую необходимость интеграции для безопасности Европы.
Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью литовскому изданию LRT заявил, что считает дискуссии о членстве Украины в НАТО и Европейском Союзе преждевременными. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули: интеграция в эти альянсы является ключевым фактором безопасности не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом информирует LRT и МИД Украины, пишет УНН.
Детали
Страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это будет означать, что и Польша, и Литва будут в состоянии войны. Поэтому это обсуждение следует отложить, это просто невозможно
Он также скептически высказался относительно перспектив членства Украины в ЕС, подчеркнув, что процесс интеграции может быть длительным и потребует учета экономических последствий.
Я считаю, что Украина должна быть частью западной цивилизации в будущем. Но сегодняшняя дискуссия о членстве в ЕС - преждевременна
Несмотря на это, Навроцкий признал роль Польши в поддержке Киева: Варшава первой предоставила Украине значительные объемы военной техники и приняла миллионы украинских беженцев.
Мы выполнили урок солидарности как нельзя лучше и продолжаем это делать, не веря в добрые намерения владимира путина
В ответ МИД Украины заявил, что безопасное будущее страны невозможно без НАТО, а политическое и экономическое развитие – без ЕС.
Обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии рф против Украины и всей европейской системы безопасности
Украинское внешнеполитическое ведомство напомнило, что государства-участники "Коалиции желающих" уже подтвердили: вступление Украины в ЕС является одной из гарантий ее безопасности.
Также в Киеве подчеркнули, что ценят вклад Польши в укрепление обороны Украины с 2022 года и уверены – эта солидарность закладывает фундамент общего европейского будущего.
