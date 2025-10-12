Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія продовжить порушувати повітряний простір країн Європи, а НАТО адекватно реагує на провокації. Він також закликав європейські країни бути більш згуртованими у відносинах з Китаєм.
Передає УНН із посиланням на Німецьке інформаційне агентство та Bild.
Деталі
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю німецьким журналістам повідомив, що вважає реакцію НАТО на російські провокації з дронами у повітряному просторі своєї країни достатньо задовільною та рішучою. Водночас глава дипломатії балтійської країни зауважив, що саботаж з боку росії буде мати продовження.
Я впевнений, що росія продовжить ці провокації. Йдеться не про Естонію, а про єдність НАТО та перевірку наших можливостей та трансатлантичної єдності
Крім того, у своєму інтерв'ю німецькому ЗМІ естонський дипломат зауважив, що відносини Європи з КНР на такому рівні, коли країни Заходу мають бути більш єдними, бо "Китай також потребує Європи".
Європа, ймовірно, є другим або третім за величиною експортним партнером Китаю.