Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 43235 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 67962 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 36851 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 41790 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 31562 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 28164 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36045 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43652 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 70738 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35694 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.4м/с
59%
750мм
Популярнi новини
Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію11 жовтня, 23:18 • 7346 перегляди
Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції12 жовтня, 00:21 • 8324 перегляди
Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для УкраїниPhoto12 жовтня, 00:50 • 9810 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico12 жовтня, 02:58 • 13549 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo05:01 • 6128 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 43242 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 67972 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 35915 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 70739 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 55486 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александар Вучич
Андрій Садовий
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 38107 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 40948 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 43026 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 108640 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 51289 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
Ручна граната
E-6 Mercury

Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія продовжить порушувати повітряний простір країн Європи, а НАТО адекватно реагує на провокації. Він також закликав європейські країни бути більш згуртованими у відносинах з Китаєм.

Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що порушення росією повітряного простору країн Європи продовжаться. Також в інтерв'ю ЗМІ ФРН він закликав європейські країни бути більш згуртованими і рішучими у відносинах з Китаєм.

Передає УНН із посиланням на Німецьке інформаційне агентство та Bild.

Деталі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю німецьким журналістам повідомив, що вважає реакцію НАТО на російські провокації з дронами у повітряному просторі своєї країни достатньо задовільною та рішучою. Водночас глава дипломатії балтійської країни зауважив, що саботаж з боку росії буде мати продовження. 

Я впевнений, що росія продовжить ці провокації. Йдеться не про Естонію, а про єдність НАТО та перевірку наших можливостей та трансатлантичної єдності

- повідомив Цахкна.

Крім того, у своєму інтерв'ю німецькому ЗМІ естонський дипломат зауважив, що відносини Європи з КНР на такому рівні, коли країни Заходу мають  бути більш єдними, бо "Китай також потребує Європи". 

Європа, ймовірно, є другим або третім за величиною експортним партнером Китаю.

- додав він. 

Нагадаємо

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Bild
НАТО
Європа
Китай
Естонія