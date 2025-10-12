"Зелені чоловічки": Естонія закрила проїзд через "Саатсеський чобіт" після поміченої активності збройних груп рф
Київ • УНН
Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив проїзд через "Саатсеський чобіт" на східному кордоні. Це сталося після того, як прикордонники помітили нетипове пересування озброєних груп на російській стороні, що викликало занепокоєння щодо можливих провокацій.
Ввечері у п'ятницю, 11 жовтня, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив на східному кордоні країни проїзд через так званий "Саатсеський чобіт" після того, як прикордонники помітили на російській стороні пересування більш численного, ніж зазвичай, загону. Про це повідомляє ERR, інформує УНН.
Деталі
Департамент також оприлюднив відеозапис, на якому видно семеро озброєних чоловіків, які стоять на дорозі. За словами правоохоронців, закриття проїзду дорогою, що частково проходить по території псковської області рф, зроблено для запобігання можливим провокаціям та інцидентам, а також для забезпечення безпеки жителів Естонії.
У п'ятницю, 10 жовтня, наші патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі Саатсі спостерігається значно активніша діяльність, ніж зазвичай. Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від неї. За формою одягу було ясно, що це не прикордонники
За його словами, прикордонна служба Естонії надіслала запит російській стороні щодо цих нетипових рухів. У відповідь росії відповіла, що "нічого там не відбувається, це абсолютно штатні заходи".
Довідково
Саатсеський чобіт – це ділянка території рф, що врізається в Вируський повіт. По ній проходить майже кілометрова ділянка дороги, яка використовується, щоб уникати об'їздів. До 1944 року ця територія належала Естонії.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, Естонія, Латвія та Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, які передбачають евакуацію сотень тисяч людей у разі нарощування російської військової міці або нападу. Це відповідь на величезні військові витрати росії та її вторгнення в Україну.
Естонія та Данія попереджають про загрозу від активності рф07.10.25, 05:33 • 4360 переглядiв