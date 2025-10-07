Естонія та Данія попереджають про загрозу від активності рф

Розвідки Естонії та Данії попереджають, що активність росії в Балтійському морі стає дедалі небезпечнішою і перетворюється на пряму загрозу Європі. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії оприлюднив звіт, в якому розповідається про зростання загрози від російського "тіньового флоту" в Балтійському морі. Йдеться про нафтові танкери без чіткої реєстрації та військові судна, які здійснюють провокації поблизу територій країн НАТО.

Директор військової розвідки Данії Томас Аренкієль повідомив, що російські військові кораблі навмисно йшли на зіткнення з данськими суднами, наводили зброю на гелікоптери та глушили сигнали GPS, створюючи ризики аварій у стратегічно важливих протоках між Балтійським і Північним морями - йдеться у дописі ЦПД.

Після початку повномасштабної війни проти України Балтійське море стало ключовим маршрутом експорту російської нафти - тут здійснюється понад 60% морських поставок. Тому контроль за суднами "тіньового флоту" має не лише безпекове, а й економічне значення: його обмеження скоротить прибутки кремля та зменшить фінансування війни.

Нагадаємо

Данія отримала нову оцінку гібридної загрози, де директор Служби оборонної розвідки Томас Аренкіль заявив про високий ризик саботажу з боку рф.

