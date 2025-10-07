Эстония и Дания предупреждают об угрозе от активности РФ

Разведки Эстонии и Дании предупреждают, что активность России в Балтийском море становится все более опасной и превращается в прямую угрозу Европе. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии обнародовал отчет, в котором рассказывается о росте угрозы от российского "теневого флота" в Балтийском море. Речь идет о нефтяных танкерах без четкой регистрации и военных судах, которые совершают провокации вблизи территорий стран НАТО.

Директор военной разведки Дании Томас Аренкиель сообщил, что российские военные корабли намеренно шли на столкновения с датскими судами, наводили оружие на вертолеты и глушили сигналы GPS, создавая риски аварий в стратегически важных проливах между Балтийским и Северным морями