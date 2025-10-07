Эстония и Дания предупреждают об угрозе от активности РФ
Киев • УНН
Разведки Эстонии и Дании предупреждают о росте опасности от российского "теневого флота" в Балтийском море. Российские суда совершают провокации вблизи территорий НАТО, создавая риски аварий.
Разведки Эстонии и Дании предупреждают, что активность России в Балтийском море становится все более опасной и превращается в прямую угрозу Европе. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Детали
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии обнародовал отчет, в котором рассказывается о росте угрозы от российского "теневого флота" в Балтийском море. Речь идет о нефтяных танкерах без четкой регистрации и военных судах, которые совершают провокации вблизи территорий стран НАТО.
Директор военной разведки Дании Томас Аренкиель сообщил, что российские военные корабли намеренно шли на столкновения с датскими судами, наводили оружие на вертолеты и глушили сигналы GPS, создавая риски аварий в стратегически важных проливах между Балтийским и Северным морями
После начала полномасштабной войны против Украины Балтийское море стало ключевым маршрутом экспорта российской нефти - здесь осуществляется более 60% морских поставок. Поэтому контроль за судами "теневого флота" имеет не только безопасное, но и экономическое значение: его ограничение сократит доходы кремля и уменьшит финансирование войны.
Напомним
Дания получила новую оценку гибридной угрозы, где директор Службы оборонной разведки Томас Аренкиль заявил о высоком риске саботажа со стороны РФ.
Как россия атакует Европу дронами: свр рф использует "теневой флот" - Коваленко06.10.25, 15:19 • 2574 просмотра