Данським військово-морським суднам погрожували кораблі вмс рф - звіт розвідки

Опубліковано нову оцінку гібридної загрози проти Данії. Зокрема директор Служби оборонної розвідки Данії Томас Аренкіль заявив у п'ятницю про високий ризик саботажу з боку рф, яка очевидно веде гібридну війну. Передає УНН із посиланням на Danmarks Radio та Berlingske.

Датська служба оборонної розвідки (DEI) попередила про ризик саботажу проти збройних сил Данії та визнала, що росія зараз веде гібридну війну проти НАТО та Заходу.

Гібридні загрози визначено як "методи та можливості, які іноземні держави використовують для досягнення стратегічних переваг або цілей, не класифікуючи це безпосередньо як звичайну військову силу".

Гібридні засоби: пропаганда, погрози та переслідування, а також саботаж, руйнівні кібератаки та ліквідації.

Томас Аренкіль, керівник Служби оборонної розвідки Данії представив детальний огляд інформації секретної служби країни про гібридні загрози проти Данії.

Він зазначив, що росія використовує військові засоби щоб чинити тиск на Данію.

Данська служба оборонної розвідки зареєструвала:

російські військові кораблі проходять через данські протоки з гідролокатором та обладнанням для глушіння, і "принаймні в одному випадку, дуже ймовірно, глушили та спричинили значні порушення роботи GPS у Данії"