Данським військово-морським суднам погрожували кораблі вмс рф - звіт розвідки
Київ • УНН
Данія отримала нову оцінку гібридної загрози, де директор Служби оборонної розвідки Томас Аренкіль заявив про високий ризик саботажу з боку рф. Військові кораблі країни-агресора, проходячи данськими протоками, глушили GPS та створювали значні перешкоди.
Опубліковано нову оцінку гібридної загрози проти Данії. Зокрема директор Служби оборонної розвідки Данії Томас Аренкіль заявив у п'ятницю про високий ризик саботажу з боку рф, яка очевидно веде гібридну війну. Передає УНН із посиланням на Danmarks Radio та Berlingske.
Деталі
Датська служба оборонної розвідки (DEI) попередила про ризик саботажу проти збройних сил Данії та визнала, що росія зараз веде гібридну війну проти НАТО та Заходу.
Довідково
Гібридні загрози визначено як "методи та можливості, які іноземні держави використовують для досягнення стратегічних переваг або цілей, не класифікуючи це безпосередньо як звичайну військову силу".
Гібридні засоби: пропаганда, погрози та переслідування, а також саботаж, руйнівні кібератаки та ліквідації.
Чим намагаються налякати Данію
Томас Аренкіль, керівник Служби оборонної розвідки Данії представив детальний огляд інформації секретної служби країни про гібридні загрози проти Данії.
Він зазначив, що росія використовує військові засоби щоб чинити тиск на Данію.
Данська служба оборонної розвідки зареєструвала:
російські військові кораблі проходять через данські протоки з гідролокатором та обладнанням для глушіння, і "принаймні в одному випадку, дуже ймовірно, глушили та спричинили значні порушення роботи GPS у Данії"
росія дедалі частіше порушує повітряний простір низки країн НАТО "атакуючими безпілотниками".
За словами Томаса Аренкіля:
росія використовує військову силу, щоб спробувати залякати Данію та змусити її відмовитися від дотримання правил судноплавства у Балтійському морі.
Інщі ключові тези:
- загроза від руйнівних кібератак описується як «середня»;
- загроза від військових провокацій проти країн НАТО оцінюється як «висока»;
- загроза від операцій російського впливу оцінюється як «низька»;
- поки описується як "відсутня" загроза фактичних військових атак;
- але застосовуються гібридні методи - для «розмиття меж між війною та миром і для того, щоб посіяти сумніви в свідомості цільових груп.
У контексті аналізу загадано росію та Китай як дві міжнародні держави, які використовують гібридні засоби.
Реакція ЄС
Вказується про такі аспекти, як:
- зміцнення ситуаційної обізнаності;
- забезпечення належного реагування та відновлення в кризових ситуаціях;
- співпраця з «країнами та організаціями-однодумцями, такими як НАТО».
Нагадаємо
У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Одним із основних фокусів обговорення 2го жовтня – протидія випадкам порушення з боку росії повітряного простору європейських країн.