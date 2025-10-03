Датским военно-морским судам угрожали корабли ВМС РФ - отчет разведки

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 624 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 8854 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14812 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13230 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14952 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14304 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14006 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17828 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30582 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52442 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
73%
756мм
Популярные новости
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 13231 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 21842 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 17090 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26063 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8104 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 8866 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 14817 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26182 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 43310 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 51274 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Николь Кидман
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Одесская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8336 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 23918 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 67081 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 74796 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 55454 просмотра
Актуальное
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59

Датским военно-морским судам угрожали корабли ВМС РФ - отчет разведки

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Дания получила новую оценку гибридной угрозы, где директор Службы оборонной разведки Томас Аренкиль заявил о высоком риске саботажа со стороны РФ. Военные корабли страны-агрессора, проходя датскими проливами, глушили GPS и создавали значительные помехи.

Датским военно-морским судам угрожали корабли ВМС РФ - отчет разведки

Опубликована новая оценка гибридной угрозы против Дании. В частности, директор Службы оборонной разведки Дании Томас Аренкиль заявил в пятницу о высоком риске саботажа со стороны РФ, которая очевидно ведет гибридную войну. Передает УНН со ссылкой на Danmarks Radio и Berlingske.

Детали

Датская служба оборонной разведки (DEI) предупредила о риске саботажа против вооруженных сил Дании и признала, что Россия сейчас ведет гибридную войну против НАТО и Запада.

Справка

Гибридные угрозы определены как "методы и возможности, которые иностранные государства используют для достижения стратегических преимуществ или целей, не классифицируя это непосредственно как обычную военную силу".

Гибридные средства: пропаганда, угрозы и преследования, а также саботаж, разрушительные кибератаки и ликвидации.

Чем пытаются напугать Данию

Томас Аренкиль, руководитель Службы оборонной разведки Дании, представил подробный обзор информации секретной службы страны о гибридных угрозах против Дании.

Он отметил, что Россия использует военные средства, чтобы оказывать давление на Данию.

Датская служба оборонной разведки зарегистрировала:

российские военные корабли проходят через датские проливы с гидролокатором и оборудованием для глушения, и "по крайней мере в одном случае, очень вероятно, глушили и вызвали значительные нарушения работы GPS в Дании"

- сообщил Томас Аренкиль.

Россия все чаще нарушает воздушное пространство ряда стран НАТО "атакующими беспилотниками".

По словам Томаса Аренкиля:

Россия использует военную силу, чтобы попытаться запугать Данию и заставить ее отказаться от соблюдения правил судоходства в Балтийском море.

- отметил руководитель Службы оборонной разведки Дании.

Другие ключевые тезисы:

  • угроза от разрушительных кибератак описывается как «средняя»;
    • угроза от военных провокаций против стран НАТО оценивается как «высокая»;
      • угроза от операций российского влияния оценивается как «низкая»;
        • пока описывается как "отсутствующая" угроза фактических военных атак;
          • но применяются гибридные методы - для «размывания границ между войной и миром и для того, чтобы посеять сомнения в сознании целевых групп.

            В контексте анализа упомянуты Россия и Китай как два международных государства, использующие гибридные средства.

            Реакция ЕС

            Указывается о таких аспектах, как:

            • укрепление ситуационной осведомленности;
              • обеспечение надлежащего реагирования и восстановления в кризисных ситуациях;
                • сотрудничество с «странами и организациями-единомышленниками, такими как НАТО».

                  Напомним

                  В Копенгагене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Премьер-министром Польши Дональдом Туском.

                  Одним из основных фокусов обсуждения 2 октября – противодействие случаям нарушения со стороны России воздушного пространства европейских стран.

                  Игорь Тележников

                  ПолитикаНовости Мира
                  НАТО
                  Дания
                  Китай