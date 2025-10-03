Датским военно-морским судам угрожали корабли ВМС РФ - отчет разведки

Опубликована новая оценка гибридной угрозы против Дании. В частности, директор Службы оборонной разведки Дании Томас Аренкиль заявил в пятницу о высоком риске саботажа со стороны РФ, которая очевидно ведет гибридную войну. Передает УНН со ссылкой на Danmarks Radio и Berlingske.

Датская служба оборонной разведки (DEI) предупредила о риске саботажа против вооруженных сил Дании и признала, что Россия сейчас ведет гибридную войну против НАТО и Запада.

Гибридные угрозы определены как "методы и возможности, которые иностранные государства используют для достижения стратегических преимуществ или целей, не классифицируя это непосредственно как обычную военную силу".

Гибридные средства: пропаганда, угрозы и преследования, а также саботаж, разрушительные кибератаки и ликвидации.

Томас Аренкиль, руководитель Службы оборонной разведки Дании, представил подробный обзор информации секретной службы страны о гибридных угрозах против Дании.

Он отметил, что Россия использует военные средства, чтобы оказывать давление на Данию.

Датская служба оборонной разведки зарегистрировала:

российские военные корабли проходят через датские проливы с гидролокатором и оборудованием для глушения, и "по крайней мере в одном случае, очень вероятно, глушили и вызвали значительные нарушения работы GPS в Дании"