Датским военно-морским судам угрожали корабли ВМС РФ - отчет разведки
Киев • УНН
Дания получила новую оценку гибридной угрозы, где директор Службы оборонной разведки Томас Аренкиль заявил о высоком риске саботажа со стороны РФ. Военные корабли страны-агрессора, проходя датскими проливами, глушили GPS и создавали значительные помехи.
Опубликована новая оценка гибридной угрозы против Дании. В частности, директор Службы оборонной разведки Дании Томас Аренкиль заявил в пятницу о высоком риске саботажа со стороны РФ, которая очевидно ведет гибридную войну. Передает УНН со ссылкой на Danmarks Radio и Berlingske.
Детали
Датская служба оборонной разведки (DEI) предупредила о риске саботажа против вооруженных сил Дании и признала, что Россия сейчас ведет гибридную войну против НАТО и Запада.
Справка
Гибридные угрозы определены как "методы и возможности, которые иностранные государства используют для достижения стратегических преимуществ или целей, не классифицируя это непосредственно как обычную военную силу".
Гибридные средства: пропаганда, угрозы и преследования, а также саботаж, разрушительные кибератаки и ликвидации.
Чем пытаются напугать Данию
Томас Аренкиль, руководитель Службы оборонной разведки Дании, представил подробный обзор информации секретной службы страны о гибридных угрозах против Дании.
Он отметил, что Россия использует военные средства, чтобы оказывать давление на Данию.
Датская служба оборонной разведки зарегистрировала:
российские военные корабли проходят через датские проливы с гидролокатором и оборудованием для глушения, и "по крайней мере в одном случае, очень вероятно, глушили и вызвали значительные нарушения работы GPS в Дании"
Россия все чаще нарушает воздушное пространство ряда стран НАТО "атакующими беспилотниками".
По словам Томаса Аренкиля:
Россия использует военную силу, чтобы попытаться запугать Данию и заставить ее отказаться от соблюдения правил судоходства в Балтийском море.
Другие ключевые тезисы:
- угроза от разрушительных кибератак описывается как «средняя»;
- угроза от военных провокаций против стран НАТО оценивается как «высокая»;
- угроза от операций российского влияния оценивается как «низкая»;
- пока описывается как "отсутствующая" угроза фактических военных атак;
- но применяются гибридные методы - для «размывания границ между войной и миром и для того, чтобы посеять сомнения в сознании целевых групп.
В контексте анализа упомянуты Россия и Китай как два международных государства, использующие гибридные средства.
Реакция ЕС
Указывается о таких аспектах, как:
- укрепление ситуационной осведомленности;
- обеспечение надлежащего реагирования и восстановления в кризисных ситуациях;
- сотрудничество с «странами и организациями-единомышленниками, такими как НАТО».
Напомним
В Копенгагене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Одним из основных фокусов обсуждения 2 октября – противодействие случаям нарушения со стороны России воздушного пространства европейских стран.