"Зеленые человечки": Эстония закрыла проезд через "Саатсеский сапог" после замеченной активности вооруженных групп РФ

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 22018 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 36420 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 23440 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 28938 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 21425 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 25241 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 33355 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42848 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 62539 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35169 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.5м/с
84%
749мм
Популярные новости
В Украине упорядочат процесс эвакуации из прифронтовых громад: как распределят обязанности11 октября, 14:24 • 3636 просмотра
Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ11 октября, 14:43 • 9770 просмотра
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони11 октября, 15:37 • 12481 просмотра
Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ11 октября, 15:51 • 7958 просмотра
Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИVideo20:48 • 9502 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 22021 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 36425 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 28332 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 62539 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 48230 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Германия
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 33374 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 35595 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 37902 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 103715 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 46692 просмотра
Актуальное
Бильд
Ручная граната
ATACMS
E-6 Mercury
Детонатор

"Зеленые человечки": Эстония закрыла проезд через "Саатсеский сапог" после замеченной активности вооруженных групп РФ

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно закрыл проезд через "Саатсеский сапог" на восточной границе. Это произошло после того, как пограничники заметили нетипичное передвижение вооруженных групп на российской стороне, что вызвало беспокойство относительно возможных провокаций.

"Зеленые человечки": Эстония закрыла проезд через "Саатсеский сапог" после замеченной активности вооруженных групп РФ

Вечером в пятницу, 11 октября, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно закрыл на восточной границе страны проезд через так называемый "Саатсеский сапог" после того, как пограничники заметили на российской стороне передвижение более многочисленного, чем обычно, отряда. Об этом сообщает ERR, информирует УНН.

Детали

Департамент также обнародовал видеозапись, на которой видно семерых вооруженных мужчин, стоящих на дороге. По словам правоохранителей, закрытие проезда по дороге, частично проходящей по территории псковской области рф, сделано для предотвращения возможных провокаций и инцидентов, а также для обеспечения безопасности жителей Эстонии.

В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня отмечали, что на российской стороне в районе Саатси наблюдается значительно более активная деятельность, чем обычно. Мы видели передвижение различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости от нее. По форме одежды было ясно, что это не пограничники

- заявил начальник пограничного бюро Южной префектуры Меэлис Саарепуу.

По его словам, пограничная служба Эстонии направила запрос российской стороне относительно этих нетипичных движений. В ответ россия ответила, что "ничего там не происходит, это абсолютно штатные мероприятия".

Справка

Саатсеский сапог – это участок территории рф, врезающийся в Выруский уезд. По ней проходит почти километровый участок дороги, который используется, чтобы избегать объездов. До 1944 года эта территория принадлежала Эстонии.

Напомним

По информации Reuters, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, которые предусматривают эвакуацию сотен тысяч человек в случае наращивания российской военной мощи или нападения. Это ответ на огромные военные расходы россии и ее вторжение в Украину.

Эстония и Дания предупреждают об угрозе от активности РФ07.10.25, 05:33 • 4360 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Эстония