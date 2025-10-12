"Зеленые человечки": Эстония закрыла проезд через "Саатсеский сапог" после замеченной активности вооруженных групп РФ
Киев • УНН
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно закрыл проезд через "Саатсеский сапог" на восточной границе. Это произошло после того, как пограничники заметили нетипичное передвижение вооруженных групп на российской стороне, что вызвало беспокойство относительно возможных провокаций.
Вечером в пятницу, 11 октября, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно закрыл на восточной границе страны проезд через так называемый "Саатсеский сапог" после того, как пограничники заметили на российской стороне передвижение более многочисленного, чем обычно, отряда. Об этом сообщает ERR, информирует УНН.
Детали
Департамент также обнародовал видеозапись, на которой видно семерых вооруженных мужчин, стоящих на дороге. По словам правоохранителей, закрытие проезда по дороге, частично проходящей по территории псковской области рф, сделано для предотвращения возможных провокаций и инцидентов, а также для обеспечения безопасности жителей Эстонии.
В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня отмечали, что на российской стороне в районе Саатси наблюдается значительно более активная деятельность, чем обычно. Мы видели передвижение различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости от нее. По форме одежды было ясно, что это не пограничники
По его словам, пограничная служба Эстонии направила запрос российской стороне относительно этих нетипичных движений. В ответ россия ответила, что "ничего там не происходит, это абсолютно штатные мероприятия".
Справка
Саатсеский сапог – это участок территории рф, врезающийся в Выруский уезд. По ней проходит почти километровый участок дороги, который используется, чтобы избегать объездов. До 1944 года эта территория принадлежала Эстонии.
Напомним
По информации Reuters, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, которые предусматривают эвакуацию сотен тысяч человек в случае наращивания российской военной мощи или нападения. Это ответ на огромные военные расходы россии и ее вторжение в Украину.
