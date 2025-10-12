$41.510.00
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 67426 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 36612 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 41558 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 31357 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 28098 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 35989 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43637 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 70584 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35683 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
УНН Lite
Представитель МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ и призывает Европу к «сплочению» в отношениях с КНР

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия продолжит нарушать воздушное пространство стран Европы, а НАТО адекватно реагирует на провокации. Он также призвал европейские страны быть более сплоченными в отношениях с Китаем.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что нарушения Россией воздушного пространства стран Европы продолжатся. Также в интервью СМИ ФРГ он призвал европейские страны быть более сплоченными и решительными в отношениях с Китаем.

Передает УНН со ссылкой на Немецкое информационное агентство и Bild.

Подробности

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецким журналистам сообщил, что считает реакцию НАТО на российские провокации с дронами в воздушном пространстве своей страны достаточно удовлетворительной и решительной. В то же время глава дипломатии балтийской страны отметил, что саботаж со стороны России будет иметь продолжение.

Я уверен, что Россия продолжит эти провокации. Речь идет не об Эстонии, а о единстве НАТО и проверке наших возможностей и трансатлантического единства

- сообщил Цахкна.

Кроме того, в своем интервью немецкому СМИ эстонский дипломат отметил, что отношения Европы с КНР находятся на таком уровне, когда страны Запада должны быть более едиными, потому что "Китай также нуждается в Европе".

Европа, вероятно, является вторым или третьим по величине экспортным партнером Китая.

- добавил он.

Напомним

Игорь Тележников

