Представитель МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ и призывает Европу к «сплочению» в отношениях с КНР
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия продолжит нарушать воздушное пространство стран Европы, а НАТО адекватно реагирует на провокации. Он также призвал европейские страны быть более сплоченными в отношениях с Китаем.
Передает УНН со ссылкой на Немецкое информационное агентство и Bild.
Подробности
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецким журналистам сообщил, что считает реакцию НАТО на российские провокации с дронами в воздушном пространстве своей страны достаточно удовлетворительной и решительной. В то же время глава дипломатии балтийской страны отметил, что саботаж со стороны России будет иметь продолжение.
Я уверен, что Россия продолжит эти провокации. Речь идет не об Эстонии, а о единстве НАТО и проверке наших возможностей и трансатлантического единства
Кроме того, в своем интервью немецкому СМИ эстонский дипломат отметил, что отношения Европы с КНР находятся на таком уровне, когда страны Запада должны быть более едиными, потому что "Китай также нуждается в Европе".
Европа, вероятно, является вторым или третьим по величине экспортным партнером Китая.