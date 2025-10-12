Представитель МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ и призывает Европу к «сплочению» в отношениях с КНР

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что нарушения Россией воздушного пространства стран Европы продолжатся. Также в интервью СМИ ФРГ он призвал европейские страны быть более сплоченными и решительными в отношениях с Китаем.

Передает УНН со ссылкой на Немецкое информационное агентство и Bild.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью немецким журналистам сообщил, что считает реакцию НАТО на российские провокации с дронами в воздушном пространстве своей страны достаточно удовлетворительной и решительной. В то же время глава дипломатии балтийской страны отметил, что саботаж со стороны России будет иметь продолжение.

Я уверен, что Россия продолжит эти провокации. Речь идет не об Эстонии, а о единстве НАТО и проверке наших возможностей и трансатлантического единства