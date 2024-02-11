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Повітряні Сили ЗС України повідомляють про групи Shahed, які прямують до міста Черкаси

Повітряні Сили ЗС України повідомляють про групи Shahed, які прямують до міста Черкаси

Київ • УНН

 • 51772 перегляди

Повітряні сили України повідомили, що групи безпілотників Shahed іранського виробництва прямують до міста Черкаси.

Потенційна загроза на Черкащині. Групи "шахедів" прямують у напрямку міста Черкаси. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про потенційну загрозу на Черкащині, де групи "шахедів" прямують у напрямку міста Черкаси. Кілька зазначених груп вже знаходяться в русі вздовж меж Миколаївської та Одеської областей, рухаючись на північний захід.

Додатково, інші групи "шахедів" - вздовж межі Миколаївської та Херсонської областей з напрямком на Кіровоградщину. 

"Шахеди" вдарили по Харківщині, виникла пожежа09.02.24, 00:53 • 41885 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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