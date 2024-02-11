Повітряні Сили ЗС України повідомляють про групи Shahed, які прямують до міста Черкаси
Київ • УНН
Повітряні сили України повідомили, що групи безпілотників Shahed іранського виробництва прямують до міста Черкаси.
Потенційна загроза на Черкащині. Групи "шахедів" прямують у напрямку міста Черкаси. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили Збройних Сил України повідомляють про потенційну загрозу на Черкащині, де групи "шахедів" прямують у напрямку міста Черкаси. Кілька зазначених груп вже знаходяться в русі вздовж меж Миколаївської та Одеської областей, рухаючись на північний захід.
Додатково, інші групи "шахедів" - вздовж межі Миколаївської та Херсонської областей з напрямком на Кіровоградщину.
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