Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы

Потенциальная угроза на Черкасщине. Группы "шахедов" направляются в направлении города Черкассы. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщают о потенциальной угрозе в Черкасской области, где группы "шахедов" направляются в направлении города Черкассы. Несколько указанных групп уже находятся в движении вдоль границ Николаевской и Одесской областей, двигаясь на северо-запад.

Дополнительно, другие группы "шахедов" - вдоль границы Николаевской и Херсонской областей с направлением на Кировоградщину.

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