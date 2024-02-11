Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  141189 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  170471 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  154512 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  205215 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  241531 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  207004 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  186850 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  206116 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  204166 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207274 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы

Воздушные силы Украины сообщили, что группы беспилотников Shahed иранского производства направляются в город Черкассы.

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Воздушные Силы ВС Украины сообщают о группах Shahed, которые направляются в город Черкассы

Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"

Во время пресс-конференции президент США Джо Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси "президентом Мексики", что вызвало дискуссии в социальных сетях в обеих странах.

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Байден ошибочно назвал президента Египта "президентом Мексики"

Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

На атомной электростанции Шинон в центральной Франции вспыхнул пожар, в результате чего два энергоблока приостановили работу на время расследования причин.

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Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции

Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини

Министр иностранных дел Израиля потребовал отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини после того, как появились сообщения о туннеле ХАМАС для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обнаруженном под штаб-квартирой агентства в Газе.

Политика •   •  6191 просмотра
Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини

Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве

На объекте в Николаеве произошел пожар. По словам мэра города пока не выяснены детали.

Война •   •  12079 просмотра
Городской голова сообщает о пожаре на одном из объектов в Николаеве

рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"

Следственный комитет рф объявил о прекращении предварительного следствия по делу о гибели российского крейсера "москва" в связи с тем, что местонахождение подозреваемых неизвестно.

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рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"

российский нефтяной танкер NS Leader резко изменил маршрут под влиянием санкций США

российский нефтяной танкер быстро развернулся у берегов Португалии после того, как попал под санкции США.

Экономика •   •  13899 просмотра
российский нефтяной танкер NS Leader резко изменил маршрут под влиянием санкций США

Атака российских дронов: Повреждение инфраструктуры и потери зерна в портах Большой Одессы

Через временный украинский коридор из портов Большой Одессы было экспортировано более 22 миллионов тонн различных грузов. Ночью порты были атакованы российскими дронами. К сожалению, есть повреждения инфраструктуры для перевалки и уничтожено зерно.

Война •   •  20809 просмотра
Атака российских дронов: Повреждение инфраструктуры и потери зерна в портах Большой Одессы

Изменение курса вражеской группы БПЛА в направлении Кировоградщины

Воздушные силы Украины сообщили, что группа российских беспилотников изменила курс и направилась в сторону Кировоградской области после маневров над другими регионами.

Война •   •  23582 просмотра
Изменение курса вражеской группы БПЛА в направлении Кировоградщины

Последствия российского обстрела на Херсонщине: убита женщина и тяжело ранен ее сын

43-летний мужчина получил минно-взрывные и осколочные ранения, а его 68-летняя мать погибла во время российского обстрела их села Токаревка в Херсонской области.

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Последствия российского обстрела на Херсонщине: убита женщина и тяжело ранен ее сын