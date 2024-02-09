"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар

В результате ударов российских беспилотников есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде, сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его информации, зафиксировали около пяти "шахедов". Раненых нет. Он призвал жителей не покидать укрытия.

Не покидайте укрытия! Группы беспилотников продолжают двигаются по Харьковщине говорится в сообщении.

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