В Херсоне взрывы, город обстреливают из различного вооружения

Оккупанты сильно обстреливают город из различного вооружения, жителей призывают не подходить к окнам. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Херсон сильно обстреливается врагом из различного вооружения!!! Жители, находитесь в укрытиях и не подходите к окнам! говорится в сообщении.

На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд

В регионе по состоянию на 00.25 объявлена воздушная тревога.