На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд

На Херсонщине спасатели достали из горящей машины двух погибших. Вероятно в авто попал вражеский снаряд. Об этом рассказали в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По данным спасателей обнаружены тела двух людей обнаружили во время ликвидации горящего автомобиля на трассе Марьянское-Берислав.

В ГСЧС предполагают, что автомобиль загорелся из-за попадания вражеского боеприпаса.

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В этот же день в Херсонской областной военной администрации сообщили, что оккупационные войска рф нанесли удар по селу Ромашково. В результате обстрела пострадал 58-летний.