На Херсонщині рятувальники витягли два тіла з палаючого автомобіля, у який влучив ворожий снаряд
Київ • УНН
У Херсонській області рятувальники витягли два трупи з палаючого автомобіля, в який, ймовірно, влучив ворожий снаряд.
На Херсонщині рятувальники дістали із палаючої автівки двох загиблих. Ймовірно в авто поцілив ворожий снаряд. Про це розповіли у ДСНС України, передає УНН.
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За даними рятувальників виявлено тіла двох людей виявили під час ліквідації палаючого автомобіля на трасі Мар‘янське-Берислав.
У ДСНС припускають, що автомобіль загорівся через влучання ворожого боєприпасу.
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Цього ж дня у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що окупаційні війська рф завдали удару по селу Ромашкове. В результаті обстрілу постраждав 58-річний.