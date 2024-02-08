росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: постраждав 58-річний чоловік
Київ • УНН
58-річний чоловік отримав поранення під час обстрілу російськими військами села Ромашкове в Херсонській області, снаряд влучив у двір його будинку.
Окупаційні війська рф завдали удару по селу Ромашкове на Херсонщині. В результаті обстрілу постраждав 58-річний. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Через російський обстріл села Ромашкове постраждав місцевий житель.
58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні
Потерпілому надається медична допомога.
Нагадаємо
Херсонська область минулої доби зазнала 60 ударів російських військ, по Херсону ворог вдарив 33 снарядами, відомо про трьох поранених людей по області.