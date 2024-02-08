росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: постраждав 58-річний чоловік

Окупаційні війська рф завдали удару по селу Ромашкове на Херсонщині. В результаті обстрілу постраждав 58-річний. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Через російський обстріл села Ромашкове постраждав місцевий житель.

58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні - йдеться у дописі.

Потерпілому надається медична допомога.

Нагадаємо

Херсонська область минулої доби зазнала 60 ударів російських військ, по Херсону ворог вдарив 33 снарядами, відомо про трьох поранених людей по області.