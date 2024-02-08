россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина
Киев • УНН
58-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Ромашково в Херсонской области, снаряд попал во двор его дома.
Оккупационные войска рф нанесли удар по селу Ромашково на Херсонщине. В результате обстрела пострадал 58-летний. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Из-за российского обстрела села Ромашково пострадал местный житель.
58-летний мужчина попал под удар во дворе дома. Его доставили в больницу со взрывной травмой и ранением виска
Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Напомним,
Херсонская область за прошедшие сутки испытала 60 ударов российских войск, по Херсону враг ударил 33 снарядами, известно о трех раненых людях по области.
россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина
58-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Ромашково в Херсонской области, снаряд попал во двор его дома.
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