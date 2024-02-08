россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.