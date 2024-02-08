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россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 14:41  •  10573 просмотра

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58-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Ромашково в Херсонской области, снаряд попал во двор его дома.

Оккупационные войска рф нанесли удар по селу Ромашково на Херсонщине. В результате обстрела пострадал 58-летний. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Из-за российского обстрела села Ромашково пострадал местный житель.

58-летний мужчина попал под удар во дворе дома. Его доставили в больницу со взрывной травмой и ранением виска

- говорится в заметке.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Напомним,

Херсонская область за прошедшие сутки испытала 60 ударов российских войск, по Херсону враг ударил 33 снарядами, известно о трех раненых людях по области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон
росіяни вдарили по селу Ромашкове на Херсонщині: постраждав 58-річний чоловік
russians hit the village of Romashkove in Kherson region: a 58-year-old man was wounded
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россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина

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