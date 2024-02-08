По Херсону росіяни випустили 33 снаряди, по області 60 ворожих обстрілів, є поранені - ОВА
Київ • УНН
Три людини отримали поранення в Херсонській області на тлі 60 обстрілів регіону російськими військами.
Херсонська область минулої доби зазнала 60 ударів російських військ, по Херсону ворог вдарив 33 снарядами, відомо про трьох поранених людей по області, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди. (...) Через російську агресію 3 людини дістали поранення
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Українська ППО знищила 11 із 17 "шахедів"08.02.24, 07:13 • 89054 перегляди