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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА

По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 06:27  •  18809 просмотра

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Три человека получили ранения в Херсонской области на фоне 60 обстрелов региона российскими войсками.

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 60 ударам российских войск, по Херсону враг ударил 33 снарядами, известно о трех раненых людях по области, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 233 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 33 снаряда (...) Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения

- написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"08 февраль 2024, 05:13 • 28188 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
По Херсону росіяни випустили 33 снаряди, по області 60 ворожих обстрілів, є поранені - ОВА
Russians fired 33 shells at Kherson, 60 hostile attacks in the region, there are wounded - RMA
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