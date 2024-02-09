У Херсоні вибухи, місто обстрілюють з різного озброєння
Київ • УНН
Херсон перебуває під інтенсивними обстрілами російських військ з різних видів зброї.
Окупанти сильно обстрілюють місто з різного озброєння, жителів закликають не підходити до вікон. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Херсон сильно обстрілюється ворогом з різного озброєння!!! Мешканці, перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон!
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