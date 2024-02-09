"Шахеди" вдарили по Харківщині, виникла пожежа
Київ • УНН
Російські безпілотники завдали удару по цивільній інфраструктурі в місті Зміїв Харківської області, спричинивши пожежу, але ніхто не постраждав.
Внаслідок ударів російських безпілотників є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За його інформацією, зафіксували близько п'яти "шахедів". Поранених немає. Він закликав мешканців не покидати укриттів.
Не покидайте укриттів! Групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною
У Херсоні вибухи, місто обстрілюють з різного озброєння09.02.24, 00:29 • 32429 переглядiв