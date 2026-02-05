Повідомлення про посилення відключень електроенергії не відповідають дійсності - Укренерго

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 4622 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 16417 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 40526 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 22803 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 23413 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 19846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13620 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13658 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19744 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30838 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 20056 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 25464 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 26538 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 25231 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 16608 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 40526 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 58757 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 88737 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 88761 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 127300 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 5062 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 11972 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 32956 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19293 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 18916 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Starlink

Повідомлення про посилення відключень електроенергії не відповідають дійсності - Укренерго

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала повідомлення про посилення відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою.

Повідомлення про посилення відключень електроенергії не відповідають дійсності - Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала повідомлення низки Telegram-каналів про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії "Укренерго".

Деталі

Як зазначили в компанії, поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю.

В "Укренерго" додали: внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною, але цілком контрольованою.

Зараз через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Це не стосується окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення.

Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" - не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільстві. Будь ласка, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації

 - йдеться в дописі «Укренерго».

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про ризик погіршення графіків відключень світла в Україні. За його словами, дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним.

Він додав, що існує ризик погіршення графіків відключень через останні удари та підготовку росіян до нових атак.

Євген Устименко

Суспільство
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна
Денис Шмигаль