Повідомлення про посилення відключень електроенергії не відповідають дійсності - Укренерго
Київ • УНН
Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала повідомлення про посилення відключень електроенергії. Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою.
Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала повідомлення низки Telegram-каналів про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії "Укренерго".
Деталі
Як зазначили в компанії, поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю.
В "Укренерго" додали: внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною, але цілком контрольованою.
Зараз через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Це не стосується окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення.
Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" - не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільстві. Будь ласка, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про ризик погіршення графіків відключень світла в Україні. За його словами, дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним.
Він додав, що існує ризик погіршення графіків відключень через останні удари та підготовку росіян до нових атак.