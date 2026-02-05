Повідомлення про посилення відключень електроенергії не відповідають дійсності - Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" спростувала повідомлення низки Telegram-каналів про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії "Укренерго".

Як зазначили в компанії, поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю.

В "Укренерго" додали: внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною, але цілком контрольованою.

Зараз через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Це не стосується окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення.

Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" - не йдеться взагалі. Дуже прикро, що деякі телеграм-канали підіграють ворогу, штучно провокуючи паніку в суспільстві. Будь ласка, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації