Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 1394 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 4064 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 9874 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 12978 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12351 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 12299 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18984 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25749 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19747 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 29894 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 9724 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto4 лютого, 13:46 • 17488 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto4 лютого, 14:18 • 10373 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 11156 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 29995 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 61592 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 62326 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 101462 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 109522 перегляди
УНН Lite
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo19:58 • 260 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 1750 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 3848 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 4194 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 5746 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною, а дефіцит генерації значний. Існує ризик погіршення графіків відключень через останні удари та підготовку росіян до нових атак.

Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. За його словами, дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним, передає УНН.

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень 

- повідомив Шмигаль після засідання Штабу.

За його словами, відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах.

У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад "Нафтогазу". Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу 

- додав міністр.

Крім того, за його словами, посилюють роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму. 

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко04.02.26, 15:40 • 2374 перегляди

Антоніна Туманова

