Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив про ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. За його словами, дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним, передає УНН.

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень

За його словами, відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах.

У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад "Нафтогазу". Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу