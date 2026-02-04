Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається складною, а дефіцит генерації значний. Існує ризик погіршення графіків відключень через останні удари та підготовку росіян до нових атак.
Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень
За його словами, відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах.
У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад "Нафтогазу". Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу
Крім того, за його словами, посилюють роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму.
