Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о риске, что графики отключений могут ухудшаться. По его словам, дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным, передает УНН.

Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю

По его словам, восстановительные работы продолжаются во всех регионах.

В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад "Нафтогаза". Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки