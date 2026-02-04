$43.190.22
20:17 • 462 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 2076 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 4650 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10187 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13191 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12436 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 12366 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19032 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25801 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19774 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике остается сложной, а дефицит генерации значителен. Существует риск ухудшения графиков отключений из-за последних ударов и подготовки россиян к новым атакам.

Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о риске, что графики отключений могут ухудшаться. По его словам, дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным, передает УНН.

Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю

- сообщил Шмыгаль после заседания Штаба.

По его словам, восстановительные работы продолжаются во всех регионах.

В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад "Нафтогаза". Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки

- добавил министр.

Кроме того, по его словам, усиливают работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму.

РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко04.02.26, 15:40 • 2380 просмотров

Антонина Туманова

