Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике остается сложной, а дефицит генерации значителен. Существует риск ухудшения графиков отключений из-за последних ударов и подготовки россиян к новым атакам.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о риске, что графики отключений могут ухудшаться. По его словам, дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным, передает УНН.
Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю
По его словам, восстановительные работы продолжаются во всех регионах.
В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад "Нафтогаза". Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки
Кроме того, по его словам, усиливают работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму.
