Сообщения об усилении отключений электроэнергии не соответствуют действительности - Укрэнерго
Киев • УНН
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергла сообщения об усилении отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергла сообщения ряда Telegram-каналов об усилении отключений электроэнергии, с указанием, что "свет может не появиться вообще". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Укрэнерго".
Детали
Как отметили в компании, распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью.
В "Укрэнерго" добавили: в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной, но вполне контролируемой.
Сейчас из-за обусловленного последствиями атак дефицита мощности во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. Это не касается отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения.
Такой же была ситуация и в предыдущие сутки. О каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" - речь вообще не идет. Очень жаль, что некоторые телеграм-каналы подыгрывают врагу, искусственно провоцируя панику в обществе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о риске ухудшения графиков отключений света в Украине. По его словам, дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным.
Он добавил, что существует риск ухудшения графиков отключений из-за последних ударов и подготовки россиян к новым атакам.