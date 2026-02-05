$43.170.02
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Сообщения об усилении отключений электроэнергии не соответствуют действительности - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергла сообщения об усилении отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой.

Сообщения об усилении отключений электроэнергии не соответствуют действительности - Укрэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергла сообщения ряда Telegram-каналов об усилении отключений электроэнергии, с указанием, что "свет может не появиться вообще". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Укрэнерго".

Детали

Как отметили в компании, распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью.

В "Укрэнерго" добавили: в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной, но вполне контролируемой.

Сейчас из-за обусловленного последствиями атак дефицита мощности во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. Это не касается отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения.

Такой же была ситуация и в предыдущие сутки. О каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" - речь вообще не идет. Очень жаль, что некоторые телеграм-каналы подыгрывают врагу, искусственно провоцируя панику в обществе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации

 - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил о риске ухудшения графиков отключений света в Украине. По его словам, дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным.

Он добавил, что существует риск ухудшения графиков отключений из-за последних ударов и подготовки россиян к новым атакам.

