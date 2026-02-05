Сообщения об усилении отключений электроэнергии не соответствуют действительности - Укрэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергла сообщения ряда Telegram-каналов об усилении отключений электроэнергии, с указанием, что "свет может не появиться вообще". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Укрэнерго".

Как отметили в компании, распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью.

В "Укрэнерго" добавили: в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной, но вполне контролируемой.

Сейчас из-за обусловленного последствиями атак дефицита мощности во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. Это не касается отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения.

Такой же была ситуация и в предыдущие сутки. О каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" - речь вообще не идет. Очень жаль, что некоторые телеграм-каналы подыгрывают врагу, искусственно провоцируя панику в обществе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации