Посол США пояснила слова Байдена про мир в Україні та членство в НАТО

Позиція США щодо членства України в НАТО не змінилась, Вашингтон залишається відданими ідеї допомогти Україні побудувати міст до членства в Альянсі і допомогти перетнути цей міст, коли настане відповідний час. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, коментуючи нещодавню заяву президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пише УНН.

Контекст

Днями президент США Джо Байден заявив в інтерв'ю TIME, що вважає, що мир полягає в тому, що росія ніколи не зможе окупувати території України, при цьому він вважає, що для цього Україні не обов'язково бути частиною НАТО.

Що сказала посол США при НАТО

"Що ж, позиція президента щодо цього була досить чіткою. Він визнає, як і всі члени НАТО, що Альянс взяв на себе зобов'язання вітати Україну в Альянсі у 2018 році, коли союзники заявили, що Україна стане членом Альянсу. Це було ще раз підтверджено на Вільнюському саміті минулого року, коли члени Альянсу заявили, що майбутнє України в НАТО. Я думаю, що ви побачите схожі формулювання цього року на саміті НАТО, погоджену всіма 32 членами Альянсу, ще один-два параграфи про Україну та її прагнення до членства. Отже, змін в НАТО не відбулося. Змін у США не відбулося", - вказала посол на запитання, як читається заява Байдена.

"Однак я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці ще мають зробити певну роботу щодо відповідності критеріям та імплементації реформ, необхідних для членства в НАТО. Українці зробили значні кроки вперед в імплементації цілої низки реформ, пов'язаних із такими речами, як прозорість і підзвітність, а також боротьба з корупцією. Ми вітаємо ці зусилля"- додала Сміт.

З її слів, у Брюсселі у квітні була нова інформація від голови МЗС Дмитра Кулеби з цього приводу. "Ми аплодували всьому, що робить Україна останнім часом, особливо в світлі того, що Україна перебуває в розпалі повномасштабної війни. Тож ці зусилля заслуговують на захоплення, і знову ж таки, ми аплодуємо цим зусиллям", - зазначила вона.

"Тим не менш, я знаю, що союзники по НАТО тісно співпрацюють з українцями, або на двосторонній основі, або через Альянс НАТО, щоб допомогти їм досягти подальшого прогресу. Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоримо про будівництво мосту до членства для наших друзів в Україні. Цей міст, як неодноразово зазначав держсекретар Блінкен, буде добре освітлений і, сподіваюся, побудований зі сталі, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм перетнути цей міст, коли настане відповідний час", - підсумувала посол США при НАТО.