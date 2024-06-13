Посол США объяснила слова Байдена о мире в Украине и членстве в НАТО

Позиция США относительно членства Украины в НАТО не изменилась, Вашингтон остается преданными идее помочь Украине построить мост к членству в Альянсе и помочь пересечь этот мост, когда наступит подходящее время. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя недавнее заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет УНН.

Контекст

На днях президент США Джо Байден заявил в интервью TIME, что считает, что мир заключается в том, что россия никогда не сможет оккупировать территории Украины, при этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО.

Что сказала посол США при НАТО

"Что ж, позиция президента по этому поводу была достаточно четкой. Он признает, как и все члены НАТО, что Альянс взял на себя обязательства приветствовать Украину в Альянсе в 2018 году, когда союзники заявили, что Украина станет членом Альянса. Это было еще раз подтверждено на Вильнюсском саммите в прошлом году, когда члены Альянса заявили, что будущее Украины в НАТО. Я думаю, что вы увидите похожие формулировки в этом году на саммите НАТО, согласованную всеми 32 членами Альянса, еще один-два параграфа об Украине и ее стремлении к членству. Итак, изменений в НАТО не произошло. Изменений в США не произошло", - указала посол на вопрос, как читается заявление Байдена.

"Однако я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы еще должны сделать определенную работу по соответствию критериям и имплементации реформ, необходимых для членства в НАТО. Украинцы сделали значительные шаги вперед в имплементации целого ряда реформ, связанных с такими вещами, как прозрачность и подотчетность, а также борьба с коррупцией. Мы приветствуем эти усилия", - добавила Смит.

По ее словам, в Брюсселе в апреле была новая информация от главы МИД Дмитрия Кулебы по этому поводу. "Мы аплодировали всему, что делает Украина в последнее время, особенно в свете того, что Украина находится в разгаре полномасштабной войны. Поэтому эти усилия заслуживают восхищения, и опять же, мы аплодируем этим усилиям", - отметила она.

"Тем не менее, я знаю, что союзники по НАТО тесно сотрудничают с украинцами, либо на двусторонней основе, либо через Альянс НАТО, чтобы помочь им достичь дальнейшего прогресса. Итак, цель остается неизменной. Обязательства остаются неизменными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы много говорим о строительстве моста к членству для наших друзей в Украине. Этот мост, как неоднократно отмечал госсекретарь Блинкен, будет хорошо освещен и, надеюсь, построен из стали, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь им пересечь этот мост, когда наступит подходящее время", - подытожила посол США при НАТО.