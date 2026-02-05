$43.170.02
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 12987 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 23545 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 18667 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 18633 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19389 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18254 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
4 лютого, 15:39 • 15137 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13730 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20146 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Посланець рф дмітрієв назвав зустрічі з США в Абу-Дабі "позитивними"

Київ • УНН

кірілл дмитрієв заявив про "позитивний рух" вперед у відносинах рф та США. Він звинуватив "підбурювачів війни з Європи і Британії" у спробах перешкодити припиненню російсько-української війни.

Посланець рф дмітрієв назвав зустрічі з США в Абу-Дабі "позитивними"

російський посланець кірілл дмітрієв назвав зустрічі рф та США в Абу-Дабі "позитивними". Про це він заявив в коментарі російським пропагандистам, передає УНН.

Деталі

Як зазначив дмітрієв, спільно з адміністрацією президента Трампа ведеться активна робота з відновлення відносин між росією і США в економічній сфері, в тому числі в рамках російсько-американської групи з економічного співробітництва.

Не оминув дмітрієв і проблему припинення російсько-української війни. Він звинуватив "підбурювачів війни з Європи і Британії" у намаганнях перешкодити цьому процесу.

Чим більше таких спроб відбувається, тим більше ми бачимо, що, безумовно, прогрес є, і йде хороший, позитивний рух вперед. В Абу-Дабі складно перешкодити цей процес, але вони намагаються

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

Новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії стартував в Абу-Дабі 4 лютого. Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі 4 лютого підтвердила речниця секретаря РНБО.

У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.

5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії.

Євген Устименко

