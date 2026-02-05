Посланець рф дмітрієв назвав зустрічі з США в Абу-Дабі "позитивними"

російський посланець кірілл дмітрієв назвав зустрічі рф та США в Абу-Дабі "позитивними". Про це він заявив в коментарі російським пропагандистам, передає УНН.

Деталі

Як зазначив дмітрієв, спільно з адміністрацією президента Трампа ведеться активна робота з відновлення відносин між росією і США в економічній сфері, в тому числі в рамках російсько-американської групи з економічного співробітництва.

Не оминув дмітрієв і проблему припинення російсько-української війни. Він звинуватив "підбурювачів війни з Європи і Британії" у намаганнях перешкодити цьому процесу.

Чим більше таких спроб відбувається, тим більше ми бачимо, що, безумовно, прогрес є, і йде хороший, позитивний рух вперед. В Абу-Дабі складно перешкодити цей процес, але вони намагаються - йдеться в заяві.

Нагадаємо

Новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії стартував в Абу-Дабі 4 лютого. Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі 4 лютого підтвердила речниця секретаря РНБО.

У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.

5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії.