В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 13230 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 23801 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 18868 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 18782 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 19466 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18311 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15156 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13738 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20154 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Посланник рф дмитриев назвал встречи с США в Абу-Даби "позитивными"

Киев • УНН

 • 210 просмотра

кирилл дмитриев заявил о "позитивном движении" вперед в отношениях рф и США. Он обвинил "подстрекателей войны из Европы и Британии" в попытках помешать прекращению российско-украинской войны.

Посланник рф дмитриев назвал встречи с США в Абу-Даби "позитивными"

российский посланник кирилл дмитриев назвал встречи рф и США в Абу-Даби "позитивными". Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает УНН.

Детали

Как отметил дмитриев, совместно с администрацией президента Трампа ведется активная работа по восстановлению отношений между россией и США в экономической сфере, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству.

Не обошел дмитриев и проблему прекращения российско-украинской войны. Он обвинил "подстрекателей войны из Европы и Британии" в попытках помешать этому процессу.

Чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее, позитивное движение вперед. В Абу-Даби сложно помешать этому процессу, но они пытаются

- говорится в заявлении.

Напомним

Новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии стартовал в Абу-Даби 4 февраля. Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби 4 февраля подтвердила пресс-секретарь секретаря СНБО.

В МИД заявили, что интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии.

Евгений Устименко

