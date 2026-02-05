Посланник рф дмитриев назвал встречи с США в Абу-Даби "позитивными"

российский посланник кирилл дмитриев назвал встречи рф и США в Абу-Даби "позитивными". Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает УНН.

Детали

Как отметил дмитриев, совместно с администрацией президента Трампа ведется активная работа по восстановлению отношений между россией и США в экономической сфере, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству.

Не обошел дмитриев и проблему прекращения российско-украинской войны. Он обвинил "подстрекателей войны из Европы и Британии" в попытках помешать этому процессу.

Чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее, позитивное движение вперед. В Абу-Даби сложно помешать этому процессу, но они пытаются - говорится в заявлении.

Напомним

Новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии стартовал в Абу-Даби 4 февраля. Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби 4 февраля подтвердила пресс-секретарь секретаря СНБО.

В МИД заявили, что интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии.