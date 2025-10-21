Посівна-2025: озиминою засіяли три чверті від запланованого, дві області завершили сівбу
Київ • УНН
Станом на 21 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4 833,9 тис. га озимих культур, що становить 74,0% від прогнозованих площ. Полтавська та Тернопільська області вже завершили сівбу зернових, а 13 областей – сівбу озимого ріпаку.
В Україні аграрії засіяли майже 5 млн га озимих культур, або майже три четверті запланованих полів, дві області вже завершили посівну зернових, повідомили у Мінекономіки у вівторок, пише УНН.
Станом на 21 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4 833,9 тис. га озимих культур. Це 74,0 % від прогнозованих площ
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 3 443,6 тис. га;
- озимого ячменю – 300,3 тис. га;
- озимого жита – 60,0 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур – Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області. Полтавська та Тернопільська області завершили сівбу.
Озимого ріпаку засіяно 1 030 тис. га. Найбільше – у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях. Наразі аграрії 13 областей завершили сівбу озимого ріпаку.
Жнива-2025: Україна вже зібрала врожай з 65% полів03.10.25, 13:26 • 2787 переглядiв