Посевная-2025: озимыми засеяли три четверти от запланированного, две области завершили сев

$41.730.10
48.760.24
ukenru
06:03 • 10628 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 13268 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 12067 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 25464 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 46624 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 38581 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 46890 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 84890 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33461 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32826 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
751мм
Популярные новости
Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы20 октября, 21:28 • 12832 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистики20 октября, 21:35 • 14044 просмотра
Сенат США отложил рассмотрение новых санкций против РФ: причины20 октября, 22:34 • 6290 просмотра
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 12496 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу01:14 • 16002 просмотра
публикации
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 10629 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 27595 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 84891 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 55809 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 126141 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Китай
Крым
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 3690 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 17259 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 73809 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 68859 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 88628 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Посевная-2025: озимыми засеяли три четверти от запланированного, две области завершили сев

Киев • УНН

 • 904 просмотра

По состоянию на 21 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 4 833,9 тыс. га озимых культур, что составляет 74,0% от прогнозируемых площадей. Полтавская и Тернопольская области уже завершили сев зерновых, а 13 областей – сев озимого рапса.

Посевная-2025: озимыми засеяли три четверти от запланированного, две области завершили сев

В Украине аграрии засеяли почти 5 млн га озимых культур, или почти три четверти запланированных полей, две области уже завершили посевную зерновых, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 21 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 4 833,9 тыс. га озимых культур. Это 74,0 % от прогнозируемых площадей

- сообщили в министерстве.

В частности, посеяно:

  • озимой пшеницы – 3 443,6 тыс. га;
    • озимого ячменя – 300,3 тыс. га;
      • озимой ржи – 60,0 тыс. га.

        Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. Полтавская и Тернопольская области завершили сев.

        Озимого рапса засеяно 1 030 тыс. га. Больше всего – в Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. Сейчас аграрии 13 областей завершили сев озимого рапса.

        Жатва-2025: Украина уже собрала урожай с 65% полей03.10.25, 13:26 • 2787 просмотров

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаАгроновости
        Кабинет Министров Украины
        Хмельницкая область
        Винницкая область
        Тернопольская область
        Николаевская область
        Кировоградская область
        Полтавская область
        Одесская область
        Днепропетровская область
        Украина