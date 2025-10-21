Посевная-2025: озимыми засеяли три четверти от запланированного, две области завершили сев
Киев • УНН
По состоянию на 21 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 4 833,9 тыс. га озимых культур, что составляет 74,0% от прогнозируемых площадей. Полтавская и Тернопольская области уже завершили сев зерновых, а 13 областей – сев озимого рапса.
В Украине аграрии засеяли почти 5 млн га озимых культур, или почти три четверти запланированных полей, две области уже завершили посевную зерновых, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.
По состоянию на 21 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 4 833,9 тыс. га озимых культур. Это 74,0 % от прогнозируемых площадей
В частности, посеяно:
- озимой пшеницы – 3 443,6 тыс. га;
- озимого ячменя – 300,3 тыс. га;
- озимой ржи – 60,0 тыс. га.
Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. Полтавская и Тернопольская области завершили сев.
Озимого рапса засеяно 1 030 тыс. га. Больше всего – в Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. Сейчас аграрии 13 областей завершили сев озимого рапса.
