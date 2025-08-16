Поштовхом для саміту Трампа і путіна могло стати неправильне розуміння Віткоффа, але Білий дім заперечує - ЗМІ
Київ • УНН
Непорозуміння щодо позиції Росії стало поштовхом для термінового саміту Трампа і Путіна. Спецпредставник Трампа Віткофф невірно зрозумів пропозиції Росії щодо виведення військ з України.
Неправильне розуміння спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом позиції росії щодо можливого припинення вогню в Україні після переговорів із главою кремля володимиром путіним, припускають чиновники, могло стати поштовхом для спішно організованого саміту Дональда Трампа і володимира путіна, але у Білому домі спростовують, повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
За словами європейського чиновника та двох колишніх американських чиновників, нерозуміння позиції росії щодо України спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, можливо, послужило початковим імпульсом для спішно організованого у п'ятницю саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.
Прихильники України вже деякий час вважали, що путін скористався недосвідченістю Віткоффа у дипломатії високого рівня. У цьому випадку, на думку європейських урядів, Віткофф міг неправильно зрозуміти позицію росії щодо можливого припинення вогню в Україні після переговорів із путіним, а потім, за словами джерел, представив невірну картину європейським союзникам та Україні.
Віткофф пішов, думаючи, що росія пропонує "мирне виведення" своїх військ із двох областей України, Херсонської та Запорізької. Однак насправді путін вимагав від України виведення своїх військ із цих областей, повідомили джерела.
Німецька газета Bild вперше повідомила минулими вихідними про можливе спотворення інформації, переданої Віткоффом.
Прессекретар Білого дому Анна Келлі спростувала цю інформацію.
"Це фейкова новина, - заявила Келлі в електронному листі NBC News. - Слабка адміністрація Джо Байдена не розуміла зовнішню політику і дозволила росії вторгнутися в Україну".
Вона додала: "Стів Віткофф чітко розуміє всі аспекти, і він, і президент Трамп працюють над досягненням миру з повним і точним розумінням усіх факторів, що діють".