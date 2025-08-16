$41.450.06
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Поштовхом для саміту Трампа і путіна могло стати неправильне розуміння Віткоффа, але Білий дім заперечує - ЗМІ

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Непорозуміння щодо позиції Росії стало поштовхом для термінового саміту Трампа і Путіна. Спецпредставник Трампа Віткофф невірно зрозумів пропозиції Росії щодо виведення військ з України.

Поштовхом для саміту Трампа і путіна могло стати неправильне розуміння Віткоффа, але Білий дім заперечує - ЗМІ

Неправильне розуміння спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом позиції росії щодо можливого припинення вогню в Україні після переговорів із главою кремля володимиром путіним, припускають чиновники, могло стати поштовхом для спішно організованого саміту Дональда Трампа і володимира путіна, але у Білому домі спростовують, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За словами європейського чиновника та двох колишніх американських чиновників, нерозуміння позиції росії щодо України спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, можливо, послужило початковим імпульсом для спішно організованого у п'ятницю саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.

Прихильники України вже деякий час вважали, що путін скористався недосвідченістю Віткоффа у дипломатії високого рівня. У цьому випадку, на думку європейських урядів, Віткофф міг неправильно зрозуміти позицію росії щодо можливого припинення вогню в Україні після переговорів із путіним, а потім, за словами джерел, представив невірну картину європейським союзникам та Україні.

Віткофф пішов, думаючи, що росія пропонує "мирне виведення" своїх військ із двох областей України, Херсонської та Запорізької. Однак насправді путін вимагав від України виведення своїх військ із цих областей, повідомили джерела.

Німецька газета Bild вперше повідомила минулими вихідними про можливе спотворення інформації, переданої Віткоффом.

Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild09.08.25, 12:42 • 80501 перегляд

Прессекретар Білого дому Анна Келлі спростувала цю інформацію.

"Це фейкова новина, - заявила Келлі в електронному листі NBC News. - Слабка адміністрація Джо Байдена не розуміла зовнішню політику і дозволила росії вторгнутися в Україну".

Вона додала: "Стів Віткофф чітко розуміє всі аспекти, і він, і президент Трамп працюють над досягненням миру з повним і точним розумінням усіх факторів, що діють".

Юлія Шрамко

