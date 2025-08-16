Саммит Трампа и Путина мог быть спровоцирован неправильным пониманием Виткоффа, но Белый дом отрицает – СМИ

Неправильное понимание спецпосланником президента США Стивом Виткоффом позиции России относительно возможного прекращения огня в Украине после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, предполагают чиновники, могло стать толчком для спешно организованного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, но в Белом доме опровергают, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По словам европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, непонимание позиции России по Украине спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом, возможно, послужило первоначальным импульсом для спешно организованного в пятницу саммита президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Сторонники Украины уже некоторое время считали, что Путин воспользовался неопытностью Виткоффа в дипломатии высокого уровня. В этом случае, по мнению европейских правительств, Виткофф мог неправильно понять позицию России относительно возможного прекращения огня в Украине после переговоров с Путиным, а затем, по словам источников, представил неверную картину европейским союзникам и Украине.

Виткофф ушел, думая, что Россия предлагает "мирный вывод" своих войск из двух областей Украины, Херсонской и Запорожской. Однако на самом деле Путин требовал от Украины вывода своих войск из этих областей, сообщили источники.

Немецкая газета Bild впервые сообщила на прошлых выходных о возможном искажении информации, переданной Виткоффом.

Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию.

"Это фейковая новость, - заявила Келли в электронном письме NBC News. - Слабая администрация Джо Байдена не понимала внешнюю политику и позволила России вторгнуться в Украину".

Она добавила: "Стив Виткофф четко понимает все аспекты, и он, и президент Трамп работают над достижением мира с полным и точным пониманием всех действующих факторов".