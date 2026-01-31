Порти мурманська зупинили роботу через масштабний блекаут в арктичному регіоні рф
Київ • УНН
Порти Мурманська та прилеглі логістичні вузли повністю припинили роботу через критичний збій в енергосистемі. Це сталося через обвал застарілих електроопор, що залишило без живлення стратегічно важливі об'єкти Арктичного узбережжя росії.
Найбільший у світі порт за полярним колом у мурманську, а також прилеглі логістичні вузли рф повністю припинили операційну діяльність через критичний збій в енергосистемі. Станом на 31 січня завантаження суден та робота портових терміналів заблоковані через обвал застарілих електроопор, що залишило без живлення стратегічно важливі об'єкти Арктичного узбережжя росії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними Bloomberg, енергетичний колапс у мурманську та сєвєроморську триває вже понад тиждень, що призвело до повної зупинки перевалки вантажів. Навіть військові кораблі Північного флоту рф були змушені перейти на автономне живлення. Через відсутність електрики не працюють підіймальні крани, системи навігації та термінали для наливних вантажів.
Ситуація посилюється екстремальними морозами до –28°C, які унеможливлюють швидкий ремонт ліній електропередачі, що були введені в експлуатацію ще у 1960-х роках.
Економічні наслідки та санкційне виснаження
Порти мурманська є ключовими для російського експорту вугілля, добрив та металів, а також частиною стратегічного Північного морського шляху. Зупинка операцій у цьому регіоні вже призвела до черг із танкерів та суховантажів, які не можуть стати під завантаження. Аналітики наголошують, що цей інцидент є прямим наслідком хронічного недофінансування цивільної інфраструктури: замість оновлення енергомереж у стратегічних регіонах, кремль спрямовує ресурси на ведення війни, що робить арктичну логістику рф вразливою навіть до звичайних погодних умов.
