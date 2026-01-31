$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 13643 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 14731 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 14241 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 19073 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 11028 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24894 перегляди
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
30 січня, 18:30 • 43984 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 50098 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29407 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Порти мурманська зупинили роботу через масштабний блекаут в арктичному регіоні рф

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Порти Мурманська та прилеглі логістичні вузли повністю припинили роботу через критичний збій в енергосистемі. Це сталося через обвал застарілих електроопор, що залишило без живлення стратегічно важливі об'єкти Арктичного узбережжя росії.

Порти мурманська зупинили роботу через масштабний блекаут в арктичному регіоні рф

Найбільший у світі порт за полярним колом у мурманську, а також прилеглі логістичні вузли рф повністю припинили операційну діяльність через критичний збій в енергосистемі. Станом на 31 січня завантаження суден та робота портових терміналів заблоковані через обвал застарілих електроопор, що залишило без живлення стратегічно важливі об'єкти Арктичного узбережжя росії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними Bloomberg, енергетичний колапс у мурманську та сєвєроморську триває вже понад тиждень, що призвело до повної зупинки перевалки вантажів. Навіть військові кораблі Північного флоту рф були змушені перейти на автономне живлення. Через відсутність електрики не працюють підіймальні крани, системи навігації та термінали для наливних вантажів.

росія дозволила експорт бензину для виробників до 31 липня 2026 року31.01.26, 15:03 • 1184 перегляди

Ситуація посилюється екстремальними морозами до –28°C, які унеможливлюють швидкий ремонт ліній електропередачі, що були введені в експлуатацію ще у 1960-х роках.

Економічні наслідки та санкційне виснаження

Порти мурманська є ключовими для російського експорту вугілля, добрив та металів, а також частиною стратегічного Північного морського шляху. Зупинка операцій у цьому регіоні вже призвела до черг із танкерів та суховантажів, які не можуть стати під завантаження. Аналітики наголошують, що цей інцидент є прямим наслідком хронічного недофінансування цивільної інфраструктури: замість оновлення енергомереж у стратегічних регіонах, кремль спрямовує ресурси на ведення війни, що робить арктичну логістику рф вразливою навіть до звичайних погодних умов.

Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg31.01.26, 15:12 • 1918 переглядiв

Степан Гафтко

