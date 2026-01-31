Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Київ • УНН
російська економіка входить у 2026 рік у стані критичного перенапруження, що змушує кремль вперше за чотири роки повномасштабного вторгнення планувати скорочення військових видатків. На тлі відновлення дипломатичних контактів за посередництва США аналітики Bloomberg зазначають, що саме фінансове виснаження стає головним чинником, який може підштовхнути володимира путіна до реальних поступок у переговорному процесі. Про це пише УНН.
Деталі
За даними Bloomberg, у 2026 році росія планує скоротити витрати на оборону приблизно на 11% порівняно з попереднім роком. Це вимушений крок, спричинений падінням доходів від експорту енергоносіїв та стрімким зростанням вартості обслуговування внутрішнього боргу.
Економіка агресора зіткнулася з дефіцитом ліквідності, а витрати на виплати військовим та виробництво техніки стали непосильним тягарем для бюджету, який уже четвертий рік перебуває у глибокому дефіциті.
Ми бачимо перші ознаки того, що військова машина рф впирається в економічну стелю
Ситуація посилюється тим, що витрати на обслуговування кредитів у 2026 році стануть більшими за сукупні видатки на освіту та медицину, що створює ризик соціального вибуху всередині країни.
Мирні плани та тиск Вашингтона
Адміністрація Трампа активно використовує економічну вразливість росії як важіль тиску. У Вашингтоні вважають, що посилення санкцій проти китайських компаній, які допомагають рф, разом із низькими цінами на нафту Urals, позбавлять путіна можливості продовжувати війну високої інтенсивності у 2027 році. Це створює вузьке "вікно можливостей" для досягнення домовленостей на умовах, прийнятних для України та її союзників.
