Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg

11:48 • 2778 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 7978 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 10314 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 10040 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 12521 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 9016 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23748 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42879 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46426 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29063 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 12018 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 15432 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 18653 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 9964 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo08:22 • 6780 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 12535 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 46435 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'яPhoto30 січня, 16:26 • 29434 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 34165 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 37483 перегляди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Україна
Молдова
Румунія
Харківська область
Державний кордон України
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 4370 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 10025 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 17466 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 17021 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'юPhoto30 січня, 17:25 • 17198 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Золото

Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 52 перегляди

російська економіка входить у 2026 рік у стані критичного перенапруження, що змушує кремль планувати скорочення військових видатків. Це відбувається на тлі відновлення дипломатичних контактів за посередництва США.

Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg

російська економіка входить у 2026 рік у стані критичного перенапруження, що змушує кремль вперше за чотири роки повномасштабного вторгнення планувати скорочення військових видатків. На тлі відновлення дипломатичних контактів за посередництва США аналітики Bloomberg зазначають, що саме фінансове виснаження стає головним чинником, який може підштовхнути володимира путіна до реальних поступок у переговорному процесі. Про це пише УНН.

Деталі

За даними Bloomberg, у 2026 році росія планує скоротити витрати на оборону приблизно на 11% порівняно з попереднім роком. Це вимушений крок, спричинений падінням доходів від експорту енергоносіїв та стрімким зростанням вартості обслуговування внутрішнього боргу.

росія дозволила експорт бензину для виробників до 31 липня 2026 року31.01.26, 15:03 • 252 перегляди

Економіка агресора зіткнулася з дефіцитом ліквідності, а витрати на виплати військовим та виробництво техніки стали непосильним тягарем для бюджету, який уже четвертий рік перебуває у глибокому дефіциті.

Ми бачимо перші ознаки того, що військова машина рф впирається в економічну стелю

– зазначають експерти.

Ситуація посилюється тим, що витрати на обслуговування кредитів у 2026 році стануть більшими за сукупні видатки на освіту та медицину, що створює ризик соціального вибуху всередині країни.

Мирні плани та тиск Вашингтона

Адміністрація Трампа активно використовує економічну вразливість росії як важіль тиску. У Вашингтоні вважають, що посилення санкцій проти китайських компаній, які допомагають рф, разом із низькими цінами на нафту Urals, позбавлять путіна можливості продовжувати війну високої інтенсивності у 2027 році. Це створює вузьке "вікно можливостей" для досягнення домовленостей на умовах, прийнятних для України та її союзників.

Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31.01.26, 06:21 • 12059 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна