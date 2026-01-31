Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg

$42.850.00
11:48 • 4908 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 11761 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13026 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 12621 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 16511 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10405 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24401 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43512 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48607 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29257 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура31 января, 05:18
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областям08:22
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 16502 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48605 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране30 января, 18:12
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью30 января, 17:25
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Российская экономика входит в 2026 год в состоянии критического перенапряжения, что вынуждает Кремль планировать сокращение военных расходов. Это происходит на фоне возобновления дипломатических контактов при посредничестве США.

Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg

российская экономика входит в 2026 год в состоянии критического перенапряжения, что вынуждает кремль впервые за четыре года полномасштабного вторжения планировать сокращение военных расходов. На фоне возобновления дипломатических контактов при посредничестве США аналитики Bloomberg отмечают, что именно финансовое истощение становится главным фактором, который может подтолкнуть владимира путина к реальным уступкам в переговорном процессе. Об этом пишет УНН.

Детали

По данным Bloomberg, в 2026 году россия планирует сократить расходы на оборону примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом. Это вынужденный шаг, вызванный падением доходов от экспорта энергоносителей и стремительным ростом стоимости обслуживания внутреннего долга.

Россия разрешила экспорт бензина для производителей до 31 июля 2026 года31.01.26, 15:03 • 914 просмотров

Экономика агрессора столкнулась с дефицитом ликвидности, а расходы на выплаты военным и производство техники стали непосильным бременем для бюджета, который уже четвертый год находится в глубоком дефиците.

Мы видим первые признаки того, что военная машина рф упирается в экономический потолок

– отмечают эксперты.

Ситуация усугубляется тем, что расходы на обслуживание кредитов в 2026 году станут больше совокупных расходов на образование и медицину, что создает риск социального взрыва внутри страны.

Мирные планы и давление Вашингтона

Администрация Трампа активно использует экономическую уязвимость россии как рычаг давления. В Вашингтоне считают, что усиление санкций против китайских компаний, которые помогают рф, вместе с низкими ценами на нефть Urals, лишат путина возможности продолжать войну высокой интенсивности в 2027 году. Это создает узкое "окно возможностей" для достижения договоренностей на условиях, приемлемых для Украины и ее союзников.

Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31.01.26, 06:21 • 14089 просмотров

Степан Гафтко

