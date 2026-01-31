Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Киев • УНН
российская экономика входит в 2026 год в состоянии критического перенапряжения, что вынуждает кремль впервые за четыре года полномасштабного вторжения планировать сокращение военных расходов. На фоне возобновления дипломатических контактов при посредничестве США аналитики Bloomberg отмечают, что именно финансовое истощение становится главным фактором, который может подтолкнуть владимира путина к реальным уступкам в переговорном процессе. Об этом пишет УНН.
Детали
По данным Bloomberg, в 2026 году россия планирует сократить расходы на оборону примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом. Это вынужденный шаг, вызванный падением доходов от экспорта энергоносителей и стремительным ростом стоимости обслуживания внутреннего долга.
Экономика агрессора столкнулась с дефицитом ликвидности, а расходы на выплаты военным и производство техники стали непосильным бременем для бюджета, который уже четвертый год находится в глубоком дефиците.
Мы видим первые признаки того, что военная машина рф упирается в экономический потолок
Ситуация усугубляется тем, что расходы на обслуживание кредитов в 2026 году станут больше совокупных расходов на образование и медицину, что создает риск социального взрыва внутри страны.
Мирные планы и давление Вашингтона
Администрация Трампа активно использует экономическую уязвимость россии как рычаг давления. В Вашингтоне считают, что усиление санкций против китайских компаний, которые помогают рф, вместе с низкими ценами на нефть Urals, лишат путина возможности продолжать войну высокой интенсивности в 2027 году. Это создает узкое "окно возможностей" для достижения договоренностей на условиях, приемлемых для Украины и ее союзников.
