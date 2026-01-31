Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года

$42.850.08
30 января, 18:51 • 13357 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 23151 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 23854 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 17932 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 18403 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 18875 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 20210 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20995 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22067 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26098 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Украина установила рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года - Шмыгаль30 января, 19:39 • 7602 просмотра
Маск откликнулся на запрос Федорова об использовании Starlink на российских БПЛА30 января, 20:35 • 8428 просмотра
"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красотыPhoto30 января, 21:53 • 5250 просмотра
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя23:30 • 7108 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"00:37 • 7404 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 23846 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 18269 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 23997 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 27770 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 84703 просмотра
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 9536 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 10479 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 11044 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 12911 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 16694 просмотра
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

По оценкам "Газпромбанка", ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ может иссякнуть в течение 1-1,3 года при нынешних ценах на нефть. Если цена упадет до $30-35, фонд обнулится к концу 2026-го.

Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года

Один из крупнейших государственных банков рф признал: ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ) может полностью иссякнуть в течение года. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по оценкам Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка", при нынешних ценах на нефть ($36-40 за баррель) средств фонда хватит примерно на 1-1,3 года. Если же цена опустится до $30-35, фонд может обнулиться еще до конца текущего года.

Средства из фонда активно используются для покрытия дефицита бюджета, который возникает из-за падения нефтегазовых доходов. Пороговая цена составляет $59 за баррель, а все, что ниже, компенсируется из резервов. Однако реальные котировки российской нефти Urals уже длительное время существенно ниже этого уровня, поэтому ФНБ активно "поедается"

- отмечают в ЦПД.

Там указывают, что до полномасштабной войны фонд содержал $113 млрд ликвидных активов (6,5% ВВП), а по состоянию на сегодня эта сумма сократилась в 2,5 раза - до $52 млрд (1,9% ВВП).

"В случае исчерпания ФНБ российским властям придется резко сокращать бюджетные расходы. За счет фонда годами финансировались выплаты пенсий и сглаживался дефицит пенсионной системы. Следовательно, кремлю буквально придется платить за войну пенсиями россиян", - прогнозируют в ЦПД.

Напомним

По информации Службы внешней разведки Украины, экономические проблемы в россии все ощутимее бьют по населению, что подтверждает стремительный рост количества личных банкротств.

Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP23.12.25, 01:00 • 5779 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Война в Украине