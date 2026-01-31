Один из крупнейших государственных банков рф признал: ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ) может полностью иссякнуть в течение года. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что по оценкам Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка", при нынешних ценах на нефть ($36-40 за баррель) средств фонда хватит примерно на 1-1,3 года. Если же цена опустится до $30-35, фонд может обнулиться еще до конца текущего года.

Средства из фонда активно используются для покрытия дефицита бюджета, который возникает из-за падения нефтегазовых доходов. Пороговая цена составляет $59 за баррель, а все, что ниже, компенсируется из резервов. Однако реальные котировки российской нефти Urals уже длительное время существенно ниже этого уровня, поэтому ФНБ активно "поедается"