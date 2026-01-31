Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года
По оценкам "Газпромбанка", ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ может иссякнуть в течение 1-1,3 года при нынешних ценах на нефть. Если цена упадет до $30-35, фонд обнулится к концу 2026-го.
Один из крупнейших государственных банков рф признал: ликвидная часть фонда национального благосостояния (ФНБ) может полностью иссякнуть в течение года. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что по оценкам Центра экономического прогнозирования "Газпромбанка", при нынешних ценах на нефть ($36-40 за баррель) средств фонда хватит примерно на 1-1,3 года. Если же цена опустится до $30-35, фонд может обнулиться еще до конца текущего года.
Средства из фонда активно используются для покрытия дефицита бюджета, который возникает из-за падения нефтегазовых доходов. Пороговая цена составляет $59 за баррель, а все, что ниже, компенсируется из резервов. Однако реальные котировки российской нефти Urals уже длительное время существенно ниже этого уровня, поэтому ФНБ активно "поедается"
Там указывают, что до полномасштабной войны фонд содержал $113 млрд ликвидных активов (6,5% ВВП), а по состоянию на сегодня эта сумма сократилась в 2,5 раза - до $52 млрд (1,9% ВВП).
"В случае исчерпания ФНБ российским властям придется резко сокращать бюджетные расходы. За счет фонда годами финансировались выплаты пенсий и сглаживался дефицит пенсионной системы. Следовательно, кремлю буквально придется платить за войну пенсиями россиян", - прогнозируют в ЦПД.
По информации Службы внешней разведки Украины, экономические проблемы в россии все ощутимее бьют по населению, что подтверждает стремительный рост количества личных банкротств.
